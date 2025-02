PS1 fu la svolta del gaming, secondo ex CEO di Activision

L'ex CEO di Activision, Bobby Kotick, ha dichiarato in una recente intervista che PlayStation 1 ha rivoluzionato l'industria dei videogiochi grazie alla sua architettura innovativa e alla tecnologia 3D in tempo reale.

Secondo Kotick, la console Sony ha trasformato il settore più di qualsiasi altra innovazione, come riportato da Tech4Gamers.

PlayStation 1 (la versione mini la trovate su Amazon) ha introdotto tecniche di rendering grafico 3D che hanno cambiato radicalmente il modo di concepire i videogiochi.

Kotick ha sottolineato che «la cosa che ha effettivamente trasformato di più il business dei videogiochi è stata PlayStation 1», evidenziando come la console abbia legittimato l'industria grazie alla grafica 3D e al passaggio ai CD-ROM.

L'architettura di PS1 ha permesso per la prima volta di realizzare grafica 3D in tempo reale su larga scala, aprendo la strada a nuovi generi videoludici e influenzando lo sviluppo delle console future.

Secondo l'ex CEO di Activision, nessun'altra innovazione hardware recente è paragonabile all'impatto avuto dalla prima PlayStation.

Kotick si è detto deluso in particolare dai dispositivi VR come Oculus, che non hanno mantenuto le promesse iniziali.

Ha anche criticato Microsoft, affermando di aver consigliato all'azienda di abbandonare il settore gaming a causa della mancanza di creatività, sostenendo che Xbox necessiti di Activision per sopravvivere.

Le dichiarazioni di Kotick sottolineano il ruolo fondamentale avuto dalla prima PlayStation nel plasmare l'industria videoludica moderna.

La console Sony ha sdoganato la grafica 3D e aperto la strada a generi e esperienze di gioco completamente nuove, ponendo le basi per l'evoluzione del medium negli anni successivi.

Nonostante i grandi progressi tecnologici degli ultimi decenni, secondo l'ex CEO di Activision nessuna innovazione recente è paragonabile all'impatto dirompente avuto da PS1 sul settore.

Le sue parole invitano a riflettere sull'importanza di continuare a ricercare progressi hardware in grado di trasformare radicalmente l'esperienza di gioco, come fu capace di fare la prima PlayStation oltre 25 anni fa.

