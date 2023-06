PS VR2 costa troppo? Aspettate di vedere Vision Pro AR

Il PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, ha lasciato perplessi molti per il suo prezzo, non proprio alla portata di tutti.

Abbiamo passato diversi giorni immersi nei mondi virtuali offerti dai titoli della line-up di lancio, e la qualità di PS VR2 è comunque notevole (lo trovate su Amazon).

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato pro e contro di un visore per console PlayStation con tante buone qualità.

Ora, come riportato anche da GamesIndustry.biz, Apple è scesa in campo con un nuovo visore per la realtà virtuale il cui prezzo fa impallidire quello di PS VR2.

Apple ha annunciato oggi il tanto atteso Vision Pro AR durante la conclusione del suo keynote WWDC.

Il visore non appare particolarmente innovativo dal punto di vista estetico, con grandi lenti che coprono il viso, una fascia intorno alla nuca e diverse camere rivolte verso l'esterno.

Tuttavia, l'esterno degli occhiali può essere reso trasparente, consentendo agli utenti di vedere l'ambiente circostante con l'interfaccia del sistema, oltre a varie finestre che possono essere posizionate attorno all'utente e apparentemente ancorate allo scenario attorno a lui (in Realtà Aumentata, appunto).

Apple ha anche cercato di far apparire queste finestre come parte dell'ambiente reale, come se proiettassero ombre nel mondo reale e rispondessero dinamicamente all'illuminazione circostante.

Le lenti del visore possono anche diventare opache per esperienze più coinvolgenti, con il Vision Pro che torna ad essere trasparente per mostrare il mondo reale all'utente in contesti specifici, come quando si avvicina qualcun altro.

L'auricolare non dispone di un controller; Apple ha insistito sul fatto che può essere controllato solo attraverso i gesti delle mani, il tracciamento degli occhi e il controllo vocale. Tuttavia, supporta i controller di gioco, incluso il DualSense PS5.

Apple ha anche promesso che il visore sarà il miglior dispositivo per la fruizione di contenuti cinematografici in 3D.

Per quanto riguarda il prezzo, tenetevi forte: Vision Pro AR parte da 3499 dollari e sarà lanciato all'inizio del prossimo anno negli Stati Uniti, mentre altri Paesi seguiranno nel corso dell'anno (immaginiamo anche l'Italia).

Parlando di PlayStation VR2, con il visore sono arrivati anche moltissimi titoli nuovi. Ne abbiamo selezionati alcuni per consigliarvi i migliori giochi con cui immergersi nella nuova realtà virtuale di Sony.