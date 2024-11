PS Vita è stata un «balzo evolutivo» per Sony

Sony ha riconosciuto PS Vita come un «balzo evolutivo» nel mondo del gaming portatile, nonostante il supporto alla console sia stato interrotto più rapidamente di quanto i giocatori avrebbero desiderato.

Considerando che PlayStation non ha mai del tutto snobbato le sue piattaforme portatili (basti pensare a PS Portal, che trovate su Amazon), la dichiarazione sorprende solo in parte.

Questo, senza contare le ultime provenienti da Bloomberg, che parlano di lavori in corso su una vera e propria nuova erede di PSP e PS Vita (qui il nostro sondaggio per sapere cosa ne pensate al riguardo).

La dichiarazione arriva in occasione del 30° anniversario di PlayStation (via PlayStation Lifestyle), con una pagina dedicata che celebra la storia del brand e sottolinea l'importanza della PS Vita nel panorama videoludico.

L'obiettivo di Sony con PS Vita era ambizioso: offrire un'esperienza di gioco di qualità "console" in un dispositivo portatile compatto.

L'azienda ha evidenziato le caratteristiche rivoluzionarie della console, tra cui un robusto ecosistema connesso alle console casalinghe PlayStation e innovazioni nel modo in cui i giocatori interagivano con i mondi di gioco.

«Portare un'autentica esperienza da console nelle tasche dei giocatori di tutto il mondo ha significato introdurre innovazioni su una scala più compatta, dal modo in cui i giocatori interagivano con i mondi di gioco alla creazione di un ecosistema interconnesso con le console PlayStation domestiche,» ha aggiunto Sony.

Mentre Sony esalta le innovazioni di PS Vita, rimane il silenzio sulle sue cifre di vendita complessive.

La precedente PSP ha raggiunto oltre 80 milioni di unità vendute, un traguardo celebrato apertamente nella stessa pagina.

Al contrario, le stime non ufficiali per PS Vita si aggirano tra i 15 e i 16 milioni di unità, un risultato che, seppur significativo, non ha raggiunto le aspettative dell’azienda.

Il lancio di PS Vita, accompagnato da un line-up vario e di qualità, non è riuscito a contrastare i fattori che ne hanno ostacolato il successo: l'avvento del gaming mobile e una strategia di marketing poco incisiva.

Tuttavia, Sony sottolinea il ruolo pionieristico della console nel portare un'esperienza console nel palmo della mano.

Nonostante il capitolo PS Vita si sia concluso, il successo recente di PlayStation Portal (che pare pronta a una nuova colorazione) e alcune indiscrezioni credibili suggeriscono che Sony potrebbe tornare nel mercato del gaming portatile.

Un ritorno che, se confermato, potrebbe segnare una nuova era per il brand, aprendosi nuovamente a una fetta di pubblico che ha sempre creduto nelle potenzialità del gaming in movimento.