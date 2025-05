PS Plus aggiunge una nuova funzione ai classici PlayStation

Una delle funzioni più apprezzate di PlayStation Plus Premium sta rivoluzionando l’esperienza dei giochi classici su PS5 e PS4.

Mentre il servizio punta tutto sul fascino della nostalgia con una libreria in continua espansione di titoli PS1, PS2, PS3 e PSP (se volete abbonarvi trovate gift card scontate su Amazon), è stata una feature in particolare a conquistare gli abbonati.

Sto parlando della possibilità di salvare e riavvolgere il gameplay in qualsiasi momento.

Come segnalato da diversi utenti su Reddit, questa funzione sta rendendo molto più accessibile il ritorno a giochi iconici del passato, spesso ricordati tanto per il loro fascino quanto per la loro difficoltà.

«Sto giocando per la prima volta alla saga di Jak and Daxter grazie al PS Plus Premium. Ho adorato il primo capitolo, ma sono davvero grato per la funzione ‘salva/riavvolgi’», scrive un utente.

Un altro commenta: «La sfrutto al massimo su ogni gioco classico. Mi chiedo ancora come facevamo da bambini a completare giochi come Crash Bandicoot...».

Va però sottolineato che non tutti i giochi classici disponibili sul servizio supportano questa funzione, anche se quelli che lo fanno beneficiano enormemente di un gameplay più fluido, meno frustrante e più rispettoso del tempo del giocatore moderno.

Onestamente, questa funzione è un vero colpo di fortuna per i meno avvezzi alla difficoltà dei giochi di un tempo.

Non si tratta di “barare”, ma di rendere giustizia a titoli che, per limiti tecnici dell’epoca, spesso costringevano a ripetizioni esasperanti.

Il riavvolgimento non toglie nulla al fascino rétro, anzi: rende questi giochi più godibili senza snaturarli. È un modo intelligente per farli scoprire alle nuove generazioni, e farci sopravvivere alle sessioni di Crash Bandicoot 2 senza spaccare il pad.

Ad ogni modo, per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo la nostra guida sempre aggiornata.