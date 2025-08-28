Con la patch di oggi prende ufficialmente il via l’Atto 1 della Stagione 3 di League of Legends: Prove del Crepuscolo, che inaugura il capitolo conclusivo di una narrazione iniziata oltre un anno fa. Dopo “Benvenuti a Noxus” e “Fiore Spirituale, al di là”, i giocatori entrano ora nella fase finale di questa trilogia che ha accompagnato l’universo di League con eventi, novità e contenuti inediti.

La nuova stagione introduce un’ampia serie di aggiornamenti e miglioramenti pensati per arricchire l’esperienza complessiva. Tra questi spicca un restyling grafico completo per Xin Zhao, uno dei campioni più longevi e amati del roster, che torna a nuova vita con un look aggiornato e animazioni migliorate.

Non meno importante è il ritorno della modalità PvE Bot dell’Apocalisse, assente dal 2016 e oggi riproposta con numerose novità: una difficoltà extra per chi cerca sfide più impegnative, nuove maledizioni, bot inediti e meccaniche aggiornate che rendono l’esperienza ancora più avvincente.

Per celebrare l’inizio di Prove del Crepuscolo, Riot Games ha pubblicato anche una nuova cinematica intitolata “L’inizio della fine”, realizzata in collaborazione con lo studio Fortiche.

Il video, caratterizzato da atmosfere oscure e inquietanti, lascia intravedere scenari che mescolano incubo e premonizione, aprendo interrogativi su ciò che accadrà nei prossimi atti della stagione. La collaborazione con Fortiche, già apprezzata dai fan grazie ad Arcane, rappresenta un ulteriore valore aggiunto in termini di qualità visiva e narrativa.

Non mancano, infine, i nuovi contenuti cosmetici. Riot ha infatti svelato un set di skin celebrative dedicate ai T1, in onore della vittoria ai Mondiali 2024: un omaggio che arricchisce ulteriormente il catalogo di personalizzazioni a disposizione dei giocatori e che si inserisce nella tradizione delle celebrazioni dedicate ai campioni del mondo.

L’avvio di Prove del Crepuscolo segna quindi un momento cruciale per la community di League of Legends. Tra restyling di campioni, ritorno di modalità storiche, cinematiche di altissimo livello e nuove skin, i giocatori possono già immergersi in una stagione che promette contenuti e sfide capaci di mantenere alta l’attenzione fino alla conclusione della trilogia.