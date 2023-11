Project 007, i proprietari di James Bond non volevano un videogioco

Capita sempre che i detentori delle licenze si ritrovino a scontrarsi con chi produce i contenuti ad essa dedicata, ed è stato anche il caso dei proprietari dei diritti di James Bond che dovevano convincersi di Project 007.

Gli autori di Hitman, che trovate su Amazon, hanno già cominciato a lavorare alla loro visione videoludica della spia più famosa del mondo, ma prima hanno dovuto coinvincere i detentori della licenza.

Una impresa che è stata dura ma supportata dall'idea che Project 007 sarà "la fantasia di spionaggio definitiva", a dimostrazione dell'impegno che verrà profuso nella produzione.

Dedizione che ha convinto alla fine i proprietari, come riporta IGN US, che per altro non volevano proprio realizzare un altro videogioco ispirato alla spia.

Hakan Abrak e Christian Elverdam, comproprietari dello studio di sviluppo IO Interactive, hanno dichiarato di aver avuto difficoltà a convincere i proprietari di James Bond a lasciar loro realizzare un gioco in quell'universo, a causa dei recenti videogiochi sul team che non sono state delle produzioni convincenti.

«La nostra impressione era chiaramente che non stessero cercando una gioco», ha detto Abrak, «e penso che sia giusto che potrebbero non essere stati molto contenti di alcuni dei giochi successivi».

Ovviamente IO Interactive ha convinto i detentori della licenza, visto che il gioco è attualmente ancora in sviluppo.



Per altro sarà interessante vedere l’impatto del progetto, visto che a quanto pare si parla addirittura di una nuova trilogia per lo studio autore delle avventure di Hitman.

Progetto di cui non sappiamo granché, se non che avrà un tono più vicino a Daniel Craig che a Roger Moore, e forse un'esperienza più scriptata rispetto alle scorribande libere di Hitman.

Parlando invece di altri titoli basati sull'agente segreto più famoso di sua maestà, Tilting Point ha da poco rivelato anche Cypher 007, un nuovo gioco d'azione top-down free-to-play (e quindi gratis) con protagonista l'inossidabile James Bond.