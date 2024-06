Problemi di framerate per Elden Ring: ecco come risolverli

Con l'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree per Elden Ring, sono emerse molte segnalazioni sulle prestazioni del gioco.

Il DLC del soulslike di From (che trovate in bundle su Amazon) non è infatti esente da piccoli problemi grafici.

Numerose persone hanno segnalato problemi di stuttering, i quali possono verificarsi in modo casuale.

E a quanto pare, il software di controllo del mouse può potenzialmente danneggiare le prestazioni del gioco. O almeno questo è quanto sostiene l'account ufficiale di FromSoftware per il supporto ai giocatori su X/Twitter (via DSO Gaming).

Come dichiarato da FromSoftware, i giocatori su PC che riscontrano problemi di framerate e utilizzano software di controllo del mouse dovrebbero smettere di usarli.

Queste applicazioni possono infatti generare fastidiosi ritardi o tempi irregolari tra i fotogrammi. Quindi, se soffrite di questi problemi, sarà meglio chiudere queste applicazioni e riavviare nuovamente il gioco.

Ma non solo: da quello che è possibile capire, alcune operazioni in background possono causare ulteriori intoppi.

E sì, anche se si utilizza una CPU di fascia alta, le applicazioni in background possono danneggiare le prestazioni del gioco, non è una novità.

Quindi, se avete problemi di stuttering in Elden Ring, dovreste disattivare le applicazioni software del mouse, dato che gli stessi sviluppatori del gioco raccomandano questa soluzione.

Problemi di framerate a parte, a quanto pare sono ben 5 milioni i giocatori che si sono imbarcati nella nuova avventura di Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Infine, nella nostra recensione del DLC, vi abbiamo raccontato che «si tratta di un contenuto post lancio di un'altra categoria, dalle dimensioni spaventose, che vi porterà via oltre trenta ore per scoprire ogni più recondito segreto e mistero. Sembra quasi di essere di fronte a una consistente estensione del gioco di base, come se a quell'opera magna mancasse ancora non un lungo capitolo, ma un intero tomo.»