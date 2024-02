Prince of Persia: The Lost Crown riceverà nuovi DLC gratis

Buone notizie per chi ha apprezzato l'ultimo capitolo di Prince of Persia: Ubisoft ha annunciato che nel corso del 2024 arriveranno tanti aggiornamenti gratuiti per The Lost Crown.

Il metroidvania di Ubisoft Montpellier (che trovate su Amazon), dopo un reveal che non sembrava aver convinto pienamente tutti, ha dimostrato di essere una produzione eccellente e la ventata d'aria fresca che tanto serviva alla serie da diversi anni.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione — e come ha poi approfondito il nostro Gianluca Arena nel suo Occhio Critico — questa produzione non solo è stata apprezzata da pubblico e critica, ma può anche insegnare diverse cose all'attuale industria videoludica.

E fortunatamente, anche se non ha avuto gli stessi numeri di altri fenomeni come Palworld ed Helldivers 2, il team di sviluppo ha deciso di riservare una graditissima sorpresa a tutti i fan: come riportato da Gamereactor UK, Ubisoft Montpellier ha annunciato l'arrivo di nuovi DLC gratis per Prince of Persia The Lost Crown.

Nel corso dell'anno potremo dunque scoprire non solo i consueti aggiornamenti gratuiti, ma anche l'arrivo di nuove modalità aggiuntive senza alcun costo.

Il tutto accompagnato da un messaggio in cui il team di sviluppo ha ringraziato i fan per il supporto dimostrato fin dal lancio, che vi allegheremo qui di seguito:

Non sappiamo attualmente cosa aspettarci di preciso, ma il game director ha invitato i fan ad affinare le nostre abilità di combattimento e provare a completare l'avventura al livello di difficoltà più difficile, per prepararci a cosa ci aspetta.

Potrebbero dunque essere in arrivo contenuti che possano davvero mettere alla prova le nostre abilità di combattimento, magari con arene di combattimento, sfide ai boss o battaglie contro orde di nemici: difficile saperlo con certezza, ma per chi ha apprezzato in particolar modo il combat system, uno dei principali pregi del gioco, ci sarà con buona probabilità da divertirsi.

"Presto" scopriremo quali saranno davvero le novità in arrivo per Prince of Persia The Lost Crown: come sempre, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori dettagli.

Chissà che nel frattempo non arrivino novità anche sul misterioso remake de Le Sabbie del Tempo: lo scorso mese sembrava essere trapelata una lista dei Trofei su PlayStation.