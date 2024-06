Prince of Persia Remake è "tornato" all'Ubisoft Forward

Prince of Persia Remake è sparito da anni, ma Ubisoft ha deciso di fare un piccolo "regalo" ai suoi giocatori.

Direttamente dall'Ubisoft Forward, il team di sviluppo ha deciso di ufficializzare che il rifacimento di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è ancora in lavorazione.

C'è però un ma: solo un brevissimo teaser, con un anno di uscita: 2026. E nulla più.

Il gioco non si è infatti mostrato neppure in un breve segmento di gameplay, quindi non sappiamo in che condizioni si trovi il gioco al momento.

«Pubblicato originariamente nel 2003, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ha lasciato il segno sui giocatori grazie alle sue innovative meccaniche di gioco, a una storia coinvolgente e a personaggi carismatici. Vesti i panni del Principe e salva il tuo regno dal malvagio visir.», recita la descrizione ufficiale.

Ricordiamo che 'annuncio di un rifacimento del classico action platform (che trovate ancora su Amazon) aveva reso molto felici i fan di Prince of Persia.

Purtroppo, però, al momento del reveal vero e proprio, è apparso evidente a tutti come ci fossero ancora molti problemi da sistemare: il gioco era infatti graficamente inaccettabile, cosa questa che aveva scatenato le ire della community.

Speriamo che quando il gioco tornerà a mostrarsi per davvero lo farà in una condizione assolutamente "accettabile", a differenza di quanto mostrato in precedenza. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena Ubisoft deciderà di battere finalmente un colpo, facendo tornare in auge il "vero" Principe di Persia.

Nel frattempo, vi ricordiamo che da un po' è arrivato un nuovo soft reboot per la saga di Prince of Persia: alcuni mesi fa abbiamo avuto l'opportunità di recensire per voi The Lost Crown.

Senza contare anche The Rogue Prince of Persia, un nuovo adattamento roguelike del principe dagli autori di Dead Cells: ecco com'è il gioco.