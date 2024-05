Primo sguardo alla serie TV dedicata al metroidvania cult

Lo scorso giugno, gli sviluppatori di Dead Cells Motion Twin hanno rivelato che il suo acclamato action-platform roguelike sarebbe stato trasformato in una serie animata di 10 episodi, di cui ora è stato condiviso il primo trailer in vista del suo debutto.

La serie TV è opera dello studio di animazione parigino Bobbypills - il team che ha realizzato i trailer animati di Dead Cells e lo spin-off di Far Cry 3: Blood Dragon, Captain Laserhawk, e trasporta gli spettatori su un'isola maledetta devastata da una strana piaga (via Eurogamer).

«Dopo che il folle re dell'isola ha sviluppato un rimedio che finisce per trasformare la popolazione in creature mostruose», si legge nell'annuncio ufficiale.

«Iniziano a comparire profezie che raffigurano un eroe dalla testa di fiamma. Si dà il caso che questo eroe decapitato esista davvero, ma salvare un regno non è nei suoi programmi e vuole solo essere lasciato in pace».

Dead Cells: Immortalis (come viene chiamato in Francia) è stato prodotto in collaborazione con il servizio di streaming di anime francese ADN, e i suoi 10 episodi della durata di sette minuti andranno in onda il 19 giugno.

La versione inglese e l'uscita in tutto il mondo sono previste per la fine dell'anno.

Dead Cells è stato un grande successo (ha venduto oltre 10 milioni di copie dal suo lancio nel 2017), nonostante all'inizio dell'anno Evil Empire - lo studio responsabile di anni di supporto post-lancio - ha rivelato che non avrebbe più lavorato sul gioco, lasciando i fan con un pugno di mosche.

Ad ogni modo, gli autori originali si stanno ora dedicando al promettente The Rogue Prince of Persia, gioco prodotto da Ubisoft che abbiamo potuto testare in anteprima alcune settimane fa: leggi qui il nostro provato.