Prime Gaming vi augura buon 2025 con un nuovo gioco gratis italiano

Prime Gaming ha ufficialmente concluso il suo 2024 mettendo a disposizione l'ultimo gioco gratis dell'anno, concludendo i festeggiamenti di Natale e preparandosi a salutare il prossimo anno.

Ricordiamo come sempre che si tratta di un'iniziativa riservata a tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon, che tra i suoi numerosi vantaggi include giochi gratuiti mensili distribuiti su cadenza settimanale.

Il nuovo gioco gratis da riscattare è una inquietante produzione tutta italiana: si tratta di The Town of Light, un thriller psicologico con una trama basata su ricerche approfondite e ispirate ad eventi reali.

In questa avventura vedremo il mondo con gli occhi di Renée, una ragazza di 16 anni afflitta da disturbi mentali che esplora il luogo in cui ha passato gran parte della sua giovinezza: il manicomio psichiatrico di Volterra, con sede in Toscana.

Una produzione che naturalmente non è adatta ai minori e che potrà essere riscattata tramite la piattaforma GOG: come sempre non è necessario effettuare alcun tipo di acquisto, ma solo disporre di un account sullo store.

Per riscattare The Town of Light non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo su Prime Gaming, effettuare il login con un account iscritto al servizio in abbonamento e seguire le poche e semplici istruzioni per aggiungere il titolo alla vostra raccolta di giochi.

Una volta completata l'operazione, The Town of Light resterà vostro per sempre e potrete scaricarlo sui vostri PC tutte le volte che vorrete, senza limiti di tempo o costi aggiuntivi necessari.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile per il riscatto fino al 26 febbraio 2025: avete dunque all'incirca due mesi di tempo per aggiungerlo alla vostra collezione.

Con questo omaggio si sono dunque conclusi i giveaway del 2024 su Prime Gaming: non appena sapremo i giochi gratuiti da riscattare a gennaio 2025, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.