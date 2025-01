Prime Gaming, disponibili i primi giochi gratis del 2025

Prime Gaming celebra ufficialmente l'inizio del 2025 con i primi nuovi giochi gratis da riscattare, già disponibili da questo momento per i vostri PC.

Ogni fine settimana il servizio in abbonamento di Amazon offre infatti ai suoi utenti la possibilità di scoprire nuovi titoli offerti senza costi aggiuntivi, con line-up mensili distribuite gradualmente nel corso delle settimane.

Al momento non sappiamo ancora quali saranno tutti i giochi gratuiti in arrivo nel corso di gennaio 2025 — non è infatti ancora arrivato il consueto post di annunci ufficiale — ma i primi 2 titoli sono già disponibili per il riscatto.

Nello specifico, da adesso potete aggiungere alle vostre raccolte Eastern Exorcist e The Bridge, rispettivamente un action-RPG sidescroller in 2D e un interessante rompicapo di logica.

Per riscattare Eastern Exorcist e The Bridge avrete bisogno di un account su Epic Games Store, dove potrete poi scaricare i vostri omaggi in qualunque momento: in entrambi i casi, ricordiamo che non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime.

Potete iniziare a scaricare subito i nuovi omaggi di Prime Gaming dirigendovi alle seguenti pagine ufficiali: dovrete solo effettuare il login con il vostro account e seguire le poche e semplici istruzioni sullo schermo.

Questa doppietta gratuita di inizio 2025 resterà disponibile per il riscatto fino al 5 marzo 2025: avete dunque poco più di due mesi di tempo per poterli aggiungere alle vostre collezioni.

Sebbene il tempo a vostra disposizione sia particolarmente generoso, vi consigliamo comunque di procedere al riscatto il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene: anche se non siete interessati a giocarli in questo istante, entrambe le produzioni resteranno vostre per sempre.

Dato che avrete comunque bisogno di un account su Epic Games Store per accedere a questa iniziativa, cogliamo l'occasione per segnalarvi un altro gioco gratis da riscattare per questa settimana. A differenza delle scorse iniziative natalizie, avrete infatti tempo fino al prossimo giovedì per aggiungerlo alla collezione.