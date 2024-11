Prime Gaming, disponibili i primi 6 giochi gratis di novembre

Nelle scorse ore sono stati finalmente ufficializzati tutti i nuovi giochi gratis in arrivo a novembre su Prime Gaming, il che significa che da oggi è già possibile riscattare i nuovi omaggi settimanali su PC.

I nuovi giochi gratis riscattabili su Prime Gaming sono infati Dishonored: Definitive Edition, Duck Paradox, Close To The Sun, Disney Pixar Cars, Bang Bang Racing, Snakebird Complete, già scaricabili da questo momento.

Ricordiamo che per poter accedere ai vostri nuovi omaggi sarà necessario avere un account iscritto all'abbonamento Prime, che tra i suoi numerosi vantaggi offre un catalogo di giochi PC in costante aggiornamento pronti per il riscatto (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Il gioco più interessnate di questa settimana è sicuramente Dishonored: Definitive Edition, che richiederà un account su GOG per procedere al riscatto, ovviamente senza alcun acquisto aggiuntivo necessario.

Gli altri titoli di questa settimana potranno invece essere scaricati tramite Epic Games Store o l'apposita applicazione Amazon Games: di seguito trovate la lista dei nuovi giochi, segnalandovi anche lo store necessario.

Dishonored: Definitive Edition [GOG]

Duck Paradox [GOG]

Close To The Sun [GOG]

Disney Pixar Cars [Amazon Games App]

Bang Bang Racing [Amazon Games App]

Snakebird Complete [Epic Games Store]

I tempi di riscatto possono variare da 33 giorni fino addirittura ai primi giorni del 2025, ma una volta aggiunti alle vostre collezioni resteranno vostri per sempre: vi consigliamo dunque di procedere il prima possibile con il riscatto, così da non rischiare di dimenticarvene.

Dato che vi servirà comunque avere un account su Epic Games Store per due degli omaggi di questa settimana, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono già disponibili altri giochi gratis da fare vostri.

Come sempre, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i nuovi giochi gratuiti.