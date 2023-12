Prime Gaming, disponibili gli ultimi giochi gratis di novembre

Siamo ormai entrati pienamente nell'ultimo mese dell'anno, che potrete celebrare grazie agli ultimi giochi gratis di Prime Gaming relativi a novembre.

I giochi inclusi nel servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) seguono infatti i fusi orari americani: di conseguenza, il loro esordio sul mercato italiano tende a essere un po' più tardivo rispetto a quanto inizialmente dichiarato in via ufficiale.

Anche se Amazon ci ha già svelato quali saranno gli omaggi che ci attendono a dicembre, ciò significa che da oggi potrete riscattare altri 2 titoli gratuiti su PC, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo. Ovviamente, sarà però necessario essere iscritti ad Amazon Prime per aderire all'iniziativa di Prime Gaming.

I nuovi titoli gratuiti di questo fine settimana sono Orten was the Case e Caverns of Mars: Recharged, rispettivamente un'avventura investigativa con una meccanica a loop temporale e una rivisitazione in chiave moderna di un grande classico sparatutto verticale dell'era Atari.

Per riscattare Caverns of Mars: Recharged sarà necessario avere un account su Epic Games Store, mentre per Orten was the Case dovrete utilizzare l'apposita Amazon Games App: ovviamente, non è necessario effettuare alcun acquisto e la procedura di riscatto sarà molto semplice.

Non dovete fare altro che dirigervi ai seguenti link, accedere con il vostro account iscritto ad Amazon Prime e seguire le poche semplici istruzioni che Prime Gaming vi fornirà, per scaricare le app o effettuare l'associazione con l'account Epic Games Store: in pochi istanti potrete godervi i nuovi giochi gratis, che resteranno vostri per sempre.

Avrete tempo fino ai primi giorni del nuovo anno per poter approfittare di queste occasioni: più precisamente, i titoli resteranno riscattabili fino al 3 gennaio 2024.

