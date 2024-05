Prime Gaming, disponibili gli ultimi giochi gratis di maggio

Prime Gaming ha deciso di riservare una gradita sorpresa agli utenti iscritti al servizio in abbonamento di casa Amazon: contrariamente a quanto precedentemente annunciato, questo weekend avremo la possibilità di riscattare non uno, ma ben due nuovi giochi gratis.

Ricordiamo infatti come sempre che si tratta di una delle tante iniziative riservate agli utenti Prime: nello specifico, ogni mese saranno disponibili nuovi giochi gratis per PC riscattabili su cadenza settimanale (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Advertisement

Insieme al già annunciato Spirits of Mystery: Whisper of the Past, su Prime Gaming potete infatti riscattare da questo momento anche Bramble: The Mountain King, ovviamente senza ulteriori costi aggiuntivi.

Spirits of Mystery: Whisper of the Past è un'avventura punta e clicca con oggetti nascosti in cui seguiremo una principessa in un viaggio per salvare la propria famiglia da spiriti sinistri, dopo averne scoperto un oscuro segreto.

Bramble The Mountain King è invece un cupo action-adventure a tema dark fantasy in cui vestiremo i panni di un ragazzino impegnato a salvare la sorella rapita da un temibile troll: una produzione affascinante ma anche ricca di pericoli e carica di tensione.

Spirits of Mystery potrà essere scaricato direttamente sull'apposita Amazon Games App, mentre per accedere a Bramble: The Mountain King sarà necessario avere un account su Epic Games Store.

Potete riscattare fin da subito i vostri nuovi giochi gratis tramite i link ufficiali che troverete qui di seguito:

Spirits of Mystery resterà disponibile fino al 26 giugno 2024, mentre per Bramble i tempi di riscatto sono sorprendentemente più generosi: avrete tempo fino al 24 luglio 2024 per aggiungerlo alla vostra raccolta.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i giochi gratis di giugno, che con molta probabilità potrebbero iniziare a essere distribuiti già dal prossimo weekend: non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, dato che comunque avrete bisogno di un account su Epic Games Store per uno degli omaggi su Prime Gaming, cogliamo l'occasione per segnalarvi l'ultimo gioco gratis settimanale.