Prime Gaming, disponibili gli ultimi 3 giochi gratis di gennaio

Oggi si conclude ufficialmente il primo mese dell'anno, ma è allo stesso tempo l'ultimo venerdì di gennaio 2025: questo significa che è arrivato il momento di riscattare i giochi gratis finali del mese su Prime Gaming.

Questa volta il servizio in abbonamento di Amazon vi permetterà di aggiungere alle vostre collezioni 3 giochi gratuiti su PC, in attesa ovviamente di scoprire quali saranno gli omaggi proposti per febbraio.

Da questo momento potete scaricare Ender Lilies: Quietus of the Knights, Blood West e Super Meat Boy Forever, ovviamente senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

L'unico requisito necessario, oltre ovviamente ad essere iscritti ad Amazon Prime, è assicurarvi di avere account su GOG e su Epic Games Store, client necessari per il download dei 3 titoli gratuiti proposti questo weekend.

Per i titoli di Epic Games Store, ovvero Ender Lilies e Super Meat Boy Forever, vi verrà richiesto di collegare l'account con il vostro profilo Amazon, mentre per Blood West sarà fornito un codice da riscattare sullo store di GOG.

Potete procedere al download attraverso le seguenti pagine ufficiali di Prime Gaming, dopo aver seguito le poche e semplici istruzioni sullo schermo:

Prime Gaming: giochi gratis del 31 gennaio 2025

Tutti e 3 i nuovi giochi gratuiti del fine settimana resteranno disponibili fino al 5 marzo 2025: avete dunque poco più di un mese di tempo per procedere al riscatto.

Il nostro consiglio è come sempre quello di completare l'operazione il prima possibile, anche se non avete intenzione di giocarli in questo momento: i titoli resteranno infatti vostri per sempre.

Per il resto, non possiamo fare altro che augurarvi buon divertimento con i vostri nuovi omaggi del weekend su Prime Gaming!

E restando in tema di regali, dato che avrete comunque bisogno di Epic Games Store, non dimenticatevi di riscattare il nuovo gioco gratis settimanale.