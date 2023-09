Prime Gaming, disponibili gli ultimi 2 giochi gratis di settembre

Il mese di settembre si avvicina ormai alla sua definitiva conclusione: come ogni venerdì mattina, è arrivato dunque il momento di scoprire gli ultimi omaggi che Amazon ha riservato per Prime Gaming, esclusivamente per i suoi utenti abbonati.

Ricordiamo infatti che l'abbonamento Prime (di cui trovate tutti i dettagli su Amazon) consente non soltanto di avere accesso a servizi come Prime Video e le consegne gratuite su tantissimi ordini, ma offre anche numerosi vantaggi pensati per i giocatori, sia con vantaggi dedicati su Twitch che con dei veri e propri giochi gratis da riscattare mensilmente, distribuiti su cadenza settimanale.

Advertisement

Da adesso potremo dunque riscattare e aggiungere gli ultimi titoli proposti per la line-up di settembre, che potete rivedere interamente nella nostra notizia dedicata.

Gli ultimi due giochi gratis aggiunti al catalogo sono Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition e Hundred Days: il primo sarà offerto tramite la piattaforma Legacy Games, mentre il secondo direttamente sull'applicazione Amazon Games.

Unsolved Case: Murderous Script è un'avventura punta e clicca investigativa, in cui dovrete usare pochissimi indizi — e quasi insignificanti — per indagare sui loschi affari di un avvocato, raccogliendo tutte le prove necessarie per acciuffare i criminali.

Hundred Days è invece un piacevole simulatore in cui dovrete prendervi cura di una piccola azienda vinicola abbandonata: in questa produzione imparerete a seguire il ritmo delle stagioni e a seguire le vostre vigne, assicurandovi di produrre vini di eccellente qualità.

Come di consueto, avete circa 33 giorni per poter riscattare questi titoli: significa che l'offerta terminerà l'1 novembre 2023. Una volta aggiunti alla vostra collezione, direttamente seguendo le istruzioni nei link che vi proporremo di seguito, potrete scaricarli e giocarci per sempre:

Ricordiamo ovviamente che dovrete essere iscritti ad Amazon Prime per poter accedere a questi giochi gratis: cogliamo l'occasione per ricordarvi che è già stata annunciata la line-up di ottobre, particolarmente interessante.

I giorni elencati terranno conto del fuso orario americano, dunque sul nostro territorio saranno sbloccati nella giornata successiva: continueremo, come sempre, a tenervi informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

Nel frattempo, se avete ancora voglia di provare giochi gratis su PC, vi raccomandiamo di riscattare anche gli ultimi due omaggi settimanali di Epic Games Store.