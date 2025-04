Prime Gaming, disponibili 6 nuovi giochi gratis di aprile

Puntuale come ogni weekend, anche oggi arriva il nuovo appuntamento con i giochi gratis da riscattare su PC grazie a Prime Gaming, riservati da Amazon per tutti i suoi abbonati.

Come sempre vi ricordo che questa iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti ad Amazon Prime, come uno dei numerosi vantaggi offerti: ogni mese vengono infatti selezionati tanti giochi gratis, da riscattare su cadenza settimanale.

Di seguito troverete i 6 nuovi giochi gratuiti di questo fine settimana, insieme ai relativi link per procedere immediatamente con il riscatto:

Prime Gaming: giochi gratis dell'11 aprile 2025

Tra i giochi più interessanti di questa settimana troviamo sicuramente Endless Space: la saga di Amplitude Studios sta per espandersi con un nuovo strategico 4X, Endless Legend 2, che il nostro Daniele Spelta ha provato in anteprima per voi.

Per DreadOut 2 e Projection First Light si tratta di un ritorno su Prime Gaming, il che significa che potreste averli già aggiunti al vostro catalogo durante lo scorso anno.

In ogni caso, sottolineo che ben 4 dei 6 nuovi giochi settimanali potranno essere giocati attraverso l'apposita Amazon Games App: soltanto God's Trigger e New York Mysteries richiederanno rispettivamente account su GOG e Legacy Games, ma ovviamente senza alcun acquisto aggiuntivo necessario.

Per riscattarli non dovrete fare altro che seguire le poche e semplici istruzioni fornite nei link che vi abbiamo proposto, dopo aver fatto ovviamente clic sul pulsante "Ottieni gioco" e aver effettuato il login con un account iscritto ad Amazon Prime.

Prima di lasciarvi e augurarvi buon divertimento con i vostri nuovi giochi gratis, colgo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata agli omaggi della scorsa settimana, qualora vi fossero sfuggiti: c'è anche uno spin-off di Minecraft, disponibile sia su PC che su Xbox.