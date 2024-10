Prime Gaming, disponibili 5 nuovi giochi gratis di ottobre

Anche questo weekend sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis proposti da Prime Gaming: da adesso potete riscattare ben 5 titoli su PC, da scaricare senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo che l'iniziativa è riservata esclusivamente a tutti gli utenti iscritti all'abbonamento Prime, come uno dei numerosi vantaggi riservati ai giocatori (trovate tutti i dettagli su Amazon).

La scorsa settimana abbiamo assistito all'arrivo di giochi di particolare spessore, tra i quali spiccavano in particolar modo Doom Eternal e BioShock Remastered: questo weekend non ci sono veri e propri "big", ma sono comunque titoli interessanti da provare senza costi aggiuntivi.

Questo fine settimana potete infatti aggiungere alle vostre collezioni Killing Floor 2, Zombies Ate My Neighbours and Ghoul Patrol, Mystery Box: Hidden Secrets, Vlad Circus: Descend Into Madness e Through the Darkest of Times.

Per riscattare Killing Floor 2 avrete bisogno di un account su Epic Games Store, mentre Mystery Box Hidden Secrets potrà essere scaricato tramite Legacy Games. Tutti gli altri giochi di questa settimana, invece, resteranno disponibili sull'apposita Amazon Games App.

Di seguito trovate tutti i link ufficiali per procedere al riscatto gratuito: basterà seguire poche semplici istruzioni per farli vostri per sempre.

Segnaliamo anche che Scarf, uno dei giochi resi precedentemente disponibili per questo mese, ha cambiato curiosamente piattaforma di distribuzione: adesso risulta infatti riscattabile su Epic Games Store, invece dell'apposita Amazon Games App.

Se non lo avevate già aggiunto sulla vostra raccolta — o se preferite averlo a disposizione anche su questa app — potete procedere con il riscatto al seguente indirizzo.

Restando in tema con Epic Games Store, cogliamo l'occasione per ricordarvi di riscattare i nuovi giochi gratis settimanali: c'è anche un titolo ambientato nell'universo di Invincible.