Prime Gaming, disponibili 4 nuovi giochi gratis di luglio: c'è Star Wars

Prime Gaming ha appena reso disponibili altri 4 giochi gratis che gli abbonati potranno riscattare da questo momento, e si tratta di una line-up decisamente interessante.

Si tratta di un interessante "antipasto" in vista del Prime Day: in tale giornata, Amazon ha già annunciato che offrirà ai suoi utenti abbonati altri 3 giochi gratis, tra i quali è incluso anche Suicide Squad.

In attesa che arrivi ufficialmente il 16 luglio, potrete ingannare l'attesa con Star Wars Knights of the Old Republic II, Alex Kidd in Miracle World DX, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e Samurai Bringer.

Star Wars KOTOR 2 è probabilmente il titolo che ha bisogno di meno presentazioni, trattandosi del secondo capitolo di uno dei giochi di Star Wars più amati di sempre: ambientato 5 anni dopo gli eventi del primo gioco di ruolo, interpreterete un Jedi solitario impegnato a lottare per ricongiungersi con la Forza, ma starà solo a voi scegliere se seguire il lato chiaro o soccombere definitivamente al lato oscuro.

Alex Kidd in Miracle World DX è un rifacimento dello storico e impegnativo platform pubblicato su SEGA Master System: dovrete tornare a spaccare rocce, raccogliere monete e rivivere le leggendarie battaglie a Carta Forbice Sasso. Grazie alla modalità retro, potrete anche tornare a rivivere la classica avventura con gli stessi effetti grafici e sonori di una volta.

TMNT Shredder's Revenge è invece un picchiaduro arcade a scorrimento che rende omaggio ai grandi classici come Turtles in Time: potrete farvi strada da soli o con un gruppo di 6 amici in contemporanea contro le malvagie forze di Shredder, ovviamente senza ignorare della buonissima pizza durante il tragitto.

Infine, Samurai Bringer è un action roguelite ispirato alle leggende giapponesi: dovrete perfezionare il vostro stile di combattimento all'interno di livelli che cambiano a ogni partita, sconfiggendo guerrieri leggendari per arrivare a scontrarvi con Yamata-no-Orochi, il drago a otto teste.

Per riscattare Alex Kidd e Shredder's Revenge avrete bisogno di un account su Epic Games Store, mentre Star Wars KOTOR 2 e Samurai Bringer sono disponibili tramite l'Amazon Games App.

Potete procedere fin da ora al download dei vostri nuovi giochi gratis seguendo le istruzioni presenti alle rispettive pagine ufficiali, che vi allegheremo di seguito:

Star Wars KOTOR 2 e TMNT Shredder's Revenge resteranno disponibili per il riscatto fino al 14 agosto, mentre per gli altri 2 giochi gratis avrete qualche settimana in più: Alex Kidd è disponibile fino all'11 settembre, ma Samurai Bringer potrà essere riscattato fino al 9 ottobre.

Dato che vi servirà avere un account su Epic Games Store per riscattare due di questi omaggi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che nelle scorse ore è stato svelato il nuovo gioco gratis settimanale.

Ricordiamo che gli utenti iscritti ad Amazon Prime potranno approfittare di tantissime offerte in occasione del Prime Day — inclusi i giochi gratis inclusi in questo articolo. Trovate tutti i dettagli sull'abbonamento nel nostro articolo dedicato.