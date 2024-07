Prime Gaming svela i giochi gratis per il Prime Day: c'è Suicide Squad

Amazon ha svelato in via ufficiale sul proprio blog dedicato tutti i giochi gratis aggiuntivi che sarà possibile riscattare su Prime Gaming in occasione del Prime Day, l'evento che ci permetterà di risparmiare su tantissimi prodotti dello store.

Come già annunciato nelle scorse settimane e come accaduto anche nei precedenti anni, si tratta di promozioni aggiuntive slegate dai consueti giveaway mensili e che includono tendenzialmente giochi più importanti, ma che proprio per questo motivo dovrebbero restare disponibili sul catalogo meno a lungo del solito.

Come di consueto occorre ricordare che non è necessario effettuare alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo essere iscritti al servizio in abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) per avere immediatamente accesso a queste offerte.

Prime Gaming ha svelato che durante il Prime Day, che ricordiamo si svolgerà il 16 e il 17 luglio, sarà possibile riscattare i seguenti giochi gratis aggiuntivi:

Prime Gaming: tutti i giochi gratis del Prime Day

Suicide Squad: Kill the Justice League

Chivalry 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Tutti e 3 i nuovi giochi gratis saranno disponibili a partire dalle ore 9.00 di martedì 16 luglio: per riscattarli sarà necessario avere un account su Epic Games Store e associarlo al vostro profilo Amazon seguendo le apposite istruzioni, qualora non lo abbiate già fatto in precedenza.

Il titolo più interessante di questi giveaway esclusivi è sicuramente Suicide Squad: lo sparatutto multiplayer sviluppato da Rocksteady è stato rilasciato ufficialmente a inizio febbraio, ma presto sarà già possibile ottenerlo gratuitamente e senza costi aggiuntivi.

Come sempre vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena potrete accedere ai vostri nuovi giochi gratis.

