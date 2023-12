Epic Games Store, ecco il terzo regalo gratis di Natale

Epic Games Store rende spesso disponibile la sua nuova e ormai consueta offerta legata ai giochi gratis da scaricare senza costi di nessun tipo, sebbene ora è tempo della novità natalizia.

In maniera simile ma non identica rispetto al catalogo di Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo interessante) vi basterà essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

La nuova iniziativa per il Natale è davvero molto interessante, che offrirà giochi gratuiti per le festività.

Ora, però, la stagione dei regali sull’Epic Games Store continua oggi con Melvor Idle.

Si tratta, di base, di un'esperienza gestionale ispirata alle ambientazioni e ai personaggi dell'universo fantasy di RuneScape.

Il gioco sarà disponibile gratuitamente a partire da oggi, 21 dicembre 2023, alle ore 17, e rimarrà tale fino a quando non verrà rivelato il prossimo titolo gratuito misterioso.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

