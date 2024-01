Prime Gaming, disponibile il secondo gioco gratis del 2024

Proseguono anche oggi i giveaway settimanali di Prime Gaming con un nuovo gioco gratis settimanale: il secondo omaggio del 2024 è già disponibile per il download da questo momento.

Ricordiamo come sempre che si tratta di un'iniziativa riservata agli utenti iscritti al relativo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon): ogni mese vengono infatti proposti diversi titoli riscattabili senza costi aggiuntivi, distribuiti su cadenza settimanale.

Dopo aver già offerto un gioco con forti temi ambientalisti, questa volta Prime Gaming ci spingerà a rilassarci proteggendo e allevando le api, in un simulatore molto interessante.

Il nuovo gioco gratis della settimana è infatti Apico, una simulazione di apicoltura con ambienti lussureggianti che combina raccolta di risorse, biologia e minigiochi, insieme a un mix di floricoltura.

Potrete scaricare gratuitamente Apico tramite l'apposita Amazon Games App: il secondo omaggio del 2024 resterà vostro per sempre dopo averlo appositamente riscattato sulla pagina ufficiale.

Come sempre, non è necessario fare alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma soltanto assicurarvi di avere un account attualmente iscritto ad Amazon Prime.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina di Prime Gaming, effettuare il login con un account iscritto al servizio in abbonamento ed aggiungere il titolo alla vostra raccolta, seguendo poi eventualmente le istruzioni per scaricare l'applicazione.

Anche questa volta avrete a disposizione circa 33 giorni da adesso per poter aggiungere il gioco alle vostre raccolte: significa che a partire dal 14 febbraio 2024 non potrete più riscattarlo.

Ricordiamo che per il mese di gennaio sono previsti altri 2 giochi gratis in arrivo, ma a differenza delle prime offerte sarà necessario avere a disposizione un account su Epic Games Store. Ovviamente, sempre in maniera totalmente gratuita e senza alcun acquisto necessario.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche su Epic Games Store è stato svelato nelle scorse ore un nuovo omaggio settimanale gratuito da riscattare.