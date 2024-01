Prime Gaming, disponibile il primo gioco gratis del 2024

Le vacanze natalizie stanno ormai per concludersi, ma in vista dell'imminente Epifania potete divertirvi con il primo nuovo gioco gratis del 2024 offerto da Amazon Prime Gaming, già disponibile per il download da adesso.

Ricordiamo infatti che Prime Gaming è un'iniziativa riservata a tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento del noto sito e-commerce (trovate tutti i dettagli su Amazon), che permette di ricevere giochi gratis ogni mese, distribuiti su cadenza settimanale.

Proprio nelle scorse ore sono stati finalmente svelati tutti gli omaggi che saranno regalati a gennaio e da adesso potete iniziare a divertirvi con il primo di questi titoli, ovvero Endling: Extinction is Forever.

Si tratta di un videogioco con un forte messaggio ambientalista, in quanto vi spingerà a interpretare una volpe intenta a difendere i suoi 3 cuccioli, aiutandoli a sopravvivere in un mondo sempre più in crisi a causa dell'inquinamento umano.

Un'esperienza narrativa possibile solo in un videogioco e con una direzione artistica eccezionale, come vi raccontammo nella nostra recensione dedicata, che adesso potete provare interamente gratis senza dover spendere un solo centesimo in più, a patto naturalmente di essere iscritti ad Amazon Prime.

Per scaricare Endling: Extinction is Forever non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login con il vostro account Amazon e scaricare l'apposita applicazione dedicata: una volta completata la procedura, il gioco resterà in vostro possesso per sempre.

Come sempre avrete circa 33 giorni di tempo per poter aggiungere il titolo alla vostra raccolta, il che significa che dal 7 febbraio 2024 non sarà più disponibile per il riscatto.

