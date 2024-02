Prime Gaming, disponibile il nuovo gioco gratis di febbraio

Da questo momento potete riscattare il nuovo gioco gratis settimanale offerto da Amazon Prime Gaming, grazie al secondo giveaway disponibile per il mese di febbraio.

Ricordiamo che il servizio in abbonamento (di cui trovate tutti i dettagli su Amazon) offre infatti anche numerosi vantaggi riservati ai giocatori, tra i quali uno dei più importanti sono sicuramente i titoli gratuiti offerti ogni mese su cadenza settimanale.

A differenza di quanto accaduto con i primi omaggi mensili, tra i quali è incluso anche il primo capitolo di Fallout, questa settimana è stato offerto solo un nuovo gioco gratis da riscattare, già disponibile da adesso.

Si tratta di Missile Command Recharged: proprio come già accaduto per altri giveaway delle scorse settimane, si tratta della versione rimasterizzata di un altro grande classico arcade.

In questa riproposizione dello storico sparatutto avrete a disposizione più power-up, nuovi nemici e tante sfide da completare a termine, oltre a una modalità cooperativa che offre un modo unico di giocare questa produzione nostalgica.

Per riscattare Missile Command Recharged su Prime Gaming avrete bisogno di un account su Epic Games Store, ma non è necessario alcun acquisto aggiuntivo: l'unico requisito è essere appunto iscritti al servizio in abbonamento di Amazon.

Potete procedere con il riscatto e il download sui vostri PC dirigendovi alla seguente pagina ufficiale: se avrete già collegato i vostri account Epic ed Amazon, il riscatto dovrebbe essere praticamente istantaneo. In caso contrario, basterà seguire poche semplici istruzioni.

Come sempre avrete circa 33 giorni di tempo per aderire all'offerta: Missile Command Recharged resterà disponibile tra i giochi da riscattare fino al 13 marzo 2024.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che dal prossimo fine settimana potrete riscattare altri 2 giochi gratis: vi informeremo come sempre sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

Dato che vi servirà comunque aprire lo store di Epic per scaricare il vostro nuovo gioco gratis, vi suggeriamo di riscattare anche gli altri 2 giochi settimanali offerti da Epic Games Store.