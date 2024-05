Prime Gaming, disponibile a sorpresa un ultimo gioco gratis di maggio

Credevamo che la line-up di maggio fosse finita con i giochi gratis offerti durante lo scorso weekend, ma Prime Gaming ha deciso di sorprendere tutti i suoi utenti offrendo un nuovo omaggio a sorpresa, già riscattabile da questo momento.

Tecnicamente i giochi annunciati per questo mese si erano infatti tecnicamente conclusi, ma dando un'occhiata al catalogo abbiamo scoperto che è stato appena rilasciato un nuovo titolo in omaggio da scaricare sui vostri PC.

Come sempre dovrete essere iscritti all'apposito abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) per accedere a questa iniziativa, che vi permetterà però di riscattare anche tanti altri titoli proposti nelle scorse settimane: i tempi di riscatto sono infatti tendenzialmente molto generosi.

Ebbene, come ultimo regalo a sorpresa di maggio, Prime Gaming vi offre la possibilità di giocare gratis con The Lullaby of Life, un coloratissimo puzzle-adventure a tema musicale.

In questa produzione dovrete risolvere diversi enigmi sfruttando il tempo delle note musicali, con onde sonore abbinate a sequenze di colori e simboli diversi.

Per riscattare questo nuovo gioco gratis avrete bisogno di un account sullo store GOG, ma ovviamente non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, a parte ovviamente un'iscrizione ad Amazon Prime.

Non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo ufficiale, fare clic sul pulsante "Riscatta gioco" e seguire le istruzioni per riscattare il codice sul vostro account GOG: una volta eseguite correttamente tutte le indicazioni, avrete a disposizione un nuovo gioco gratis per sempre.

Ricordiamo che avete tempo fino al 17 luglio per aggiungerlo alla vostra raccolta, ovvero ben 47 giorni di tempo.

A questo punto non possiamo fare altro che augurarvi buon divertimento e darvi appuntamento al prossimo weekend, che inaugurerà ufficialmente i giochi gratis di giugno: nel primo fine settimana potremo riscattare ben 3 nuovi titoli.

Restando in tema di nuovi giochi gratis su PC, cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche su Epic Games Store è già disponibile un divertente titolo a tema medievale, da riscattare durante la settimana.