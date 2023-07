Prime Day anticipato: videocamera di sicurezza Blink con uno sconto del 56%!

Sebbene il Prime Day 2023 si svolgerà l'11 e il 12 luglio, Amazon offre ai clienti Prime (è possibile iscriversi seguendo questo link) diverse promozioni anticipate, come nel caso presente. Con questa offerta, potete portarvi a casa la videocamera di sicurezza Blink Outdoor a soli 79,99€, con uno sconto del 56% rispetto al prezzo più basso recente di 179,99€.

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza da esterno che offre una sorveglianza affidabile con grande semplicità d'uso. Essendo wireless, l'unico requisito per il suo funzionamento è una connessione internet e l'app dedicata. Quest'ultima permette di configurare la videocamera e di visualizzare in diretta le riprese su qualsiasi dispositivo compatibile, come ad esempio un Echo Show.

Uno dei punti di forza di Blink Outdoor è la sua notevole durata delle batterie. Funzionando con due batterie AA al litio (incluse nel pacchetto), la videocamera può operare fino a due anni senza necessità di ricarica. Questo vi libera dal pensiero di doverla ricaricare frequentemente e garantisce una costante sorveglianza dei vostri spazi esterni.

Blink Outdoor è inoltre progettata per resistere alle condizioni meteorologiche più avverse, dal caldo estivo alla pioggia torrenziale, grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici. E come ogni dispositivo smart che si rispetti, Blink Outdoor vi invierà notifiche sullo smartphone in caso di attività sospette, tenendovi sempre aggiornati su eventuali anomalie.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori monitor gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.