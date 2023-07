Prime Day anticipato: Amazon Smart Air Quality Monitor con uno sconto del 38%

Monitorare la qualità dell'aria è fondamentale per le persone che soffrono di allergie o problemi respiratori. Tuttavia, a causa dell'aumento dell'inquinamento e dello smog, sempre più individui desiderano verificare se l'aria che respirano a casa è sufficientemente pulita. Per soddisfare questa esigenza, vogliamo segnalarvi una fantastica offerta per l'Amazon Smart Air Quality Monitor, attualmente in sconto del 38%.

Sebbene il Prime Day 2023 si svolgerà l'11 e il 12 luglio, Amazon offre ai clienti Prime (è possibile iscriversi seguendo questo link) diverse promozioni anticipate, come nel caso presente. Con questa offerta, il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria è disponibile a soli 49,99€, risparmiando 30,00€ rispetto al prezzo più basso precedente di 79,99€.

Questo sensore intelligente è parte dell'ecosistema Amazon Echo, essendo prodotto da Amazon per la sua linea di prodotti IoT. L'Amazon Smart Air Quality Monitor verifica costantemente la qualità dell'aria nella vostra abitazione, basandosi su cinque fattori chiave: composti organici volatili, particelle, monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura.

Dopo aver raccolto i dati, il dispositivo vi fornirà i risultati della sua analisi direttamente sul vostro smartphone o su un dispositivo con Alexa integrato. Questi dati saranno presentati come un indice di qualità dell'aria di facile lettura e comprensione. Inoltre, il dispositivo vi fornirà consigli pratici su come migliorare la purezza dell'aria, permettendovi di utilizzare queste informazioni per migliorare la qualità della vostra vita.

Infine, grazie alla spia LED dell'Amazon Smart Air Quality Monitor, potrete avere una rapida indicazione della qualità dell'aria nella vostra casa semplicemente osservando il cambio di colore della spia in base ai dati rilevati.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori monitor gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.