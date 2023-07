Prime Day anticipato: 2 Echo Show + presa smart con uno sconto del 50%!

Sebbene il Prime Day 2023 si svolgerà l'11 e il 12 luglio, Amazon offre ai clienti Prime (è possibile iscriversi seguendo questo link) diverse promozioni anticipate, come nel caso presente. Con questa offerta, potete portarvi a casa un bundle composto sta due Echo Show 5 e una presa smart TP-Link Tapo P110 a soli 117,98€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo più basso recente di 234,97€.

Gli Echo Show 5 sono due eccezionali hub intelligenti con schermo touch, progettati per funzionare sia come assistenti per la domotica, sia come dispositivi autonomi per ascoltare musica, guardare notizie e video, e persino fruire di contenuti come ricette e podcast, o guardare video su piattaforme come Twitch e YouTube.

Echo Show 5 offre un sistema di altoparlanti integrati di nuova generazione, che fornisce bassi potenziati e un suono ancora più limpido. Esso dispone di un pratico display touch Full HD da 5,5 pollici. Grazie all'integrazione dell'assistente vocale Amazon Alexa, Echo Show 5 può essere utilizzato per impostare sveglie, creare promemoria e gestire altri dispositivi intelligenti dell'ecosistema Amazon, che siano robot aspirapolvere, luci smart o sistemi di sorveglianza.

La configurazione della rete domotica con l'Echo Show 5 è un gioco da ragazzi. Data la presenza di uno schermo e di una videocamera integrata con microfono, Echo Show 5 potrebbe rappresentare il dispositivo perfetto per gestire tutte le funzionalità smart della vostra casa.

