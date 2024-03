Oltre alla serie TV, Fallout diventa anche un film indie

I videogiocatori non sono mai sazi di prodotti-non videoludici legati ai propri videogiochi preferiti perché, non contento della serie TV di Prime Video in arrivo, un fan ha creato una petizione per Fallout: Breaking, un fan-film che ha già riscosso parecchio successo.

Effettivamente il regista della serie TV di Fallout per Amazon, ovvero Jonathan Nolan, ha dichiarato di recente che è davvero difficile accontentare i fan, al punto di considerarla una impresa realmente folle.

Per questo Zack Finfrock ha deciso di crearsi il suo film, ovvero Fallout: Breaking (tramite Dualshockers).

Il fan è stato inizialmente creatore e protagonista di un fan film e di una serie web di successo chiamata Fallout Nuka Break, più di 10 anni fa, e Finfrock è tornato ancora una volta per dirigere un altro omaggio all'iconico gioco di Bethesda.

Nella pagina GoFundMe, in cui viene spiegato il progetto per intero, Zack Finfrock parla del film indipendente entrando nel dettaglio di ciò che ci sarà in serbo per coloro che sono interessati a supportare il progetto.

Finfrock riprenderà il suo personaggio di Fallout Nuka Break, invecchiato per l'occasione, e assumerà i migliori talenti del settore per garantire una produzione ottima.

La designer cinematografica Katie Kahn, che ha lavorato a The Mandalorian della Disney, è stata chiamata a prestare il suo occhio per ridisegnare la tuta Vault di Fallout: Breaking. Inoltre, Brian Curtin di Infectious Designer, che ha realizzato alcuni dei migliori oggetti di scena di Fallout in circolazione ed è apparso nel cortometraggio, si è offerto di inviarne alcuni anche a Finfrock per il suo film.

La visione di Finfrock è piaciuta perché, in poche ore dal lancio, la campagna di crowdfunding ha già raccolto oltre $20mila dai veri fan di Fallout (che non dovrebbero perdere d'occhio anche le novità su Amazon), a fronte dei circa $7.500 di cui aveva bisogno per creare Fallout: Breaking.

Nel frattempo la serie TV di Fallout di Prime Video è alle porte, e Amazon ha stuzzicato i fan con le prime scene della serie.