Presto potrete provare gratis il nuovo Dynasty Warriors

KOEI Tecmo ha annunciato il rilascio di una demo per PC di Dynasty Warriors: Origins il 22 novembre, accompagnata da un nuovo trailer che mostra le meccaniche di gameplay del gioco.

La demo permetterà ai giocatori di sperimentare la Battaglia di Sishui Gate senza limiti di tempo, offrendo un'anteprima dell'azione "1 contro 1.000" caratteristica della serie, come riportato da DSO Gaming.

Dynasty Warriors: Origins si propone di offrire le battaglie più grandi mai viste nel franchise, con un numero record di soldati nemici sul campo.

Il gameplay richiederà ai giocatori di agire rapidamente, coordinandosi con gli eserciti alleati e impiegando tattiche in tempo reale mentre si fanno strada tra orde di nemici.

Una novità interessante è la possibilità di controllare temporaneamente altri ufficiali come Guan Yu in determinate condizioni.

La storia del gioco sarà vissuta attraverso gli occhi di un protagonista senza memoria, offrendo una nuova prospettiva sugli eventi delle Tre Regni.

KOEI Tecmo afferma che questo approccio renderà l'esperienza coinvolgente sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati. Con un protagonista senza memoria e una narrativa rinnovata, il gioco punta infatti a un'utenza più ampia rispetto al passato. Un appuntamento da segnare per gli amanti delle grandi battaglie e della storia cinese.

Dynasty Warriors: Origins uscirà ufficialmente il 17 gennaio. Al momento non sono stati ancora rivelati i requisiti di sistema per la versione PC.

Con questa nuova iterazione, la serie Dynasty Warriors (il nono capitolo lo trovate su Amazon) sembra voler alzare ulteriormente l'asticella in termini di scala epica delle battaglie e profondità narrativa.

I fan del genere musou e della storia delle Tre Regni avranno presto l'opportunità di immergersi in questa nuova, ambiziosa esperienza di combattimento. Se vi va, recuperate anche la prima parte del nostro speciale a cura di Adriano Di Medio.