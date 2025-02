Preordina ora Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe Edition per PS5 e rivivi l'epica saga!

Se amate i giochi d'azione e le avventure dark fantasy, preparatevi a rivivere un'epopea indimenticabile con Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe Edition per PS5. Disponibile in preordine su Amazon a 54,99€, questo titolo vi permetterà di riscoprire due classici leggendari della saga Legacy of Kain, completamente rimasterizzati per la nuova generazione di console. La data di uscita è fissata per il 13 giugno 2025, quindi non lasciatevi sfuggire questa occasione per garantirvi una copia al day one. Per maggiori informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione della versione digitale.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa Deluxe Edition non si limita solo ai giochi, ma include anche una serie di contenuti esclusivi che faranno la gioia dei collezionisti. All'interno della confezione troverete una Steelbook decorata con artwork iconici della saga, un artbook con copertina morbida che celebra gli straordinari ambienti gotici e i personaggi rimasterizzati, la colonna sonora ufficiale su CD e una scatola da collezione per conservare tutti gli elementi in un'unica ed elegante confezione. Un vero e proprio tesoro per gli appassionati della serie e per chi desidera immergersi nell'oscura mitologia di Nosgoth.

Nei panni di Raziel, un tempo fedele luogotenente di Kain e ora un'anima vendicativa, dovrete esplorare un mondo pericoloso e affascinante, affrontando nemici temibili e sfruttando i poteri unici dello Spettro. Tra attacchi con gli artigli, dardi di energia telecinetica e la leggendaria Mietitrice d'Anime, ogni scontro sarà un mix di strategia e brutalità. La storia, che ha segnato una generazione di videogiocatori, torna ora con grafica migliorata e un comparto tecnico aggiornato per garantire un’esperienza fluida e avvincente su PlayStation 5.

Se non volete perdere questa occasione unica per rivivere la leggenda, affrettatevi a preordinare Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe Edition su Amazon prima che le scorte si esauriscano. Con una combinazione di storia coinvolgente, gameplay rinnovato e contenuti esclusivi, questo cofanetto rappresenta un must-have per ogni fan della saga e per chi ama i giochi d’azione con una forte componente narrativa. Acquistatelo ora e preparatevi a tornare nel mondo oscuro e affascinante di Nosgoth.

Vedi offerta su Amazon