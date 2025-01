Potete provare gratis il nuovo soulslike "figlio" di Sekiro

NEXON ha appena rilasciato la demo per PC del suo prossimo hardcore action RPG, The First Berserker: Khazan.

Il titolo è atteso per il 27 marzo, il che significa che i giocatori avranno quasi due mesi per provarlo e farsi un’idea prima del lancio ufficiale.

Il gioco sembra ispirato a classici come Dark Souls e, in primis, Sekiro: Shadows Die Twice (che trovate su Amazon).

The First Berserker: Khazan è ambientato nell’universo di Dungeon & Fighter e promette di offrire un’esperienza soulslike intensa e appagante. Poco sotto, il nuovo trailer (via DSO Gaming).

I giocatori vestiranno i panni di Khazan, il leggendario generale dell’Impero di Pell Los, che dopo essere tornato dalla morte è deciso a svelare i complotti dietro la sua caduta e a vendicarsi dei suoi nemici.

L’avventura non sarà una passeggiata. Tra assalti costanti delle forze imperiali, complotti letali e ambienti ostili, i giocatori dovranno sfruttare ogni risorsa disponibile.

Il sistema di gioco prevede un’ampia personalizzazione del personaggio, con abilità migliorabili e la possibilità di combinare armi e armature per adattare lo stile di gioco alle proprie preferenze.

Il gioco utilizzerà l’Unreal Engine 4, una scelta consolidata ma che solleva inevitabilmente domande sulle prestazioni su PC, specie in termini di stuttering.

Fortunatamente, la demo è disponibile per testare il titolo e verificare la qualità dell’ottimizzazione.

Interessante la scelta di supportare DLSS 3.8, con una promessa di compatibilità futura con DLSS 4, una volta disponibile. Questo aspetto potrebbe fare la differenza, soprattutto considerando la natura frenetica del gameplay.

Tuttavia, il gioco non includerà effetti Ray Tracing, una scelta che potrebbe deludere alcuni, ma che potrebbe anche garantire prestazioni più stabili.

La demo è scaricabile gratuitamente da subito qui, e i primi test potrebbero fornire indicazioni utili sulla qualità complessiva del gioco.

Se da un lato i fan del genere souls saranno attratti dalla promessa di una sfida brutale e un universo narrativo intrigante, dall’altro resta da vedere se il titolo saprà distinguersi in un panorama già affollato da giganti come Elden Ring (di cui è atteso uno spin-off a breve) o Lies of P.