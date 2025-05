Potete provare gratis il Baldur's Gate 3 "giapponese"

Se vi siete mai chiesti come sarebbe Baldur’s Gate 3 se fosse ambientato nel Giappone feudale, Shadow of the Road potrebbe darvi una risposta.

Sviluppato da Another Angle Games, questo RPG a turni mescola samurai, magia e steampunk in un mondo alternativo dove due fazioni si scontrano per il controllo del potere.

Ed è già possibile provarlo: è infatti disponibile un playtest gratuito su Steam. Basta visitare la pagina del gioco e cliccare su “Richiedi Accesso” per provarlo, con un download di circa 15 GB (clicca qui).

Il gioco prende il via dopo una grande sconfitta: i protagonisti, Satoru e Akira, sono due ronin senza padrone, reduci da una battaglia persa. La loro fuga li porta a rifugiarsi in un ristorante, ma ben presto si ritrovano coinvolti in nuovi scontri, con sequenze di combattimento coreografiche e brutali che richiamano il cinema chambara.

Oltre ai classici samurai, si combattono anche soldati britannici imperialisti (sì, con baffi da cattivo Disney) e creature misteriose.

Il playtest dura circa un’ora e permette di farsi un’idea delle basi del gameplay, tra combattimenti a turni, progressione dei personaggi ed esplorazione.

L’idea di un CRPG narrativo con struttura alla Baldur’s Gate 3, ma ambientato in un Giappone alternativo pieno di tensioni sociali, ronin e magia, è un concept affascinante.

Shadow of the Road sembra un progetto ambizioso, che ha ancora molta strada davanti ma già ora mostra stile e atmosfera. Se verrà curato con attenzione nel bilanciamento e nella scrittura, potrebbe diventare una perla del genere. Vale la pena provarlo, soprattutto per chi ama i giochi di ruolo tattici con una forte componente narrativa e storica rielaborata in chiave fantasy.

Restando in tema, avete letto che Hasbro è corsa ai ripari dopo il disastro delle miniature di Baldur's Gate 3?

Per concludere, se volete trovare bellissime offerte a tema Dungeons & Dragons, date un'occhiata su Amazon.