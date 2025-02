C'è un nuovo deck che terrorizza i fan di GCC Pokémon Pocket

A ogni nuova espansione di GCC Pokémon Pocket ci sono sempre delle nuove sinergie, nuovi mazzi e quindi un nuovo meta.

Di solito è un segnale positivo per ogni gioco di carte, perché mantiene in vita la community, ma la nuova strategia di Darkrai EX sembra creare davvero scompiglio.

I mazzi che contengono Darkrai EX hanno un tasso di utilizzo del 35,7% nei tornei dopo l'uscita dell'espansione Scontro Spaziotemporale, dimostrando la sua grande efficacia (tramite Kotaku).

La sua abilità Nightmare Aura e le sinergie con le nuove carte Allenatore hanno stravolto le strategie di gioco precedenti. Questo cambiamento segna una svolta significativa rispetto al predominio dei mazzi Psico guidati da Mewtwo EX, la cui presenza è crollata al 2,1%. L'ascesa di Darkrai EX riflette un'evoluzione delle meccaniche competitive, rendendo obsolete molte tattiche finora efficaci.

L'abilità chiave di Darkrai EX, Nightmare Aura, infligge 20 danni al Pokémon attivo dell'avversario ogni volta che gli si assegna un'Energia Oscurità, anche dalla panchina. Questo effetto bypassa riduzioni del danno e contrattacchi, garantendo un output di danni costante.

La sinergia tra Darkrai EX e Cyrus è particolarmente efficace: permette di eliminare Pokémon con pochi PS rimasti usando Nightmare Aura, per poi attaccare il sostituto con il Pokémon attivo.

Darkrai EX risulta meno vulnerabile agli effetti di Cyrus se tenuto in panchina a piena salute fino al finale di partita. Le nuove carte strumento Pokémon, che aumentano i PS massimi o infliggono danni agli attaccanti, favoriscono tattiche dilatorie compatibili con lo stile di gioco di Darkrai ex.

La versatilità di Darkrai ex lo rende un'aggiunta preziosa per qualsiasi mazzo di tipo Oscurità, sia in combinazione con Pokémon come Weezing e Weavile ex, sia come supporto per strategie più articolate.

Vedremo se la nuova espansione riuscirà a scuotere ulteriormente gli equilibri, introducendo altre strategie utili per il metagioco.