Pokémon Scarlatto e Violetto, ecco quando uscirà l'ultimo DLC

L'avventura degli allenatori di Paldea sta ufficialmente per concludersi: Nintendo ha annunciato la data d'uscita della seconda parte del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto.

La prima parte dell'espansione degli ultimi capitoli open world (trovate le edizioni complete su Amazon) era stata rilasciata nelle scorse settimane e si era fatta apprezzare per via di una storia più basata sul folklore, con un apprezzabile cambio di ritmo.

Tuttavia, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, sono rimasti tutti i problemi che hanno accompagnato il lancio di Scarlatto e Violetto, principalmente di natura grafica e di ottimizzazione delle performance.

È plausibile immaginare che la situazione difficilmente cambierà con l'uscita de Il Disco Indaco, la seconda parte de Il Tesoro dell'Area Zero, che adesso ha finalmente una data d'uscita ufficiale: Nintendo ha annunciato che potremo proseguire la nostra avventura a partire dal 14 dicembre.

Come ricordato da Eurogamer.net, l'espansione ci darà l'opportunità di esplorare l'Istituto Mirtillo e scoprire alcuni Pokémon inediti, come un'evoluzione di Duraludon e il Pokémon leggendario Terapagos.

Ci sarà anche una nuova Lega Pokémon, con relativi Super 4 da affrontare e sconfiggere: dovrebbero dunque esserci tante nuove opportunità di battaglia per gli allenatori più esigenti.

Sfortunatamente, l'annuncio non è stato accompagnato da nessun nuovo trailer dedicato, motivo per il quale le informazioni sul DLC sono davvero ridotte: vedremo se nei prossimi giorni Nintendo e Game Freak vorranno anticiparci ulteriori informazioni.

Per il momento, tutti gli utenti che hanno acquistato l'espansione vorranno appuntare questa giornata sul proprio calendario.

Un altro aspetto che avevamo apprezzato particolarmente del precedente DLC era la quest di Litha: come vi avevamo raccontato in uno speciale dedicato, rappresenta ciò che un open world di Pokémon dovrebbe essere. Speriamo che anche nella nuova espansione vi siano eventi simili.

E se temete di non essere allenatori particolarmente bravi, non preoccupatevi: sarete sempre meglio di una IA che non è mai riuscita a raggiungere la seconda palestra in Pokémon Rosso... anche dopo 50mila ore.