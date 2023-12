Pokémon Bianco e Nero, il remake in Unreal Engine 5 è disponibile per il download (finché dura)

L'amore dei fan dei Pokémon per le vecchie generazioni videoludiche, come quella che ha accolto gli episodi Bianco e Nero, è sempre altissimo e porta in alcuni casi a creare delle piccole opere d'arte, come i remake in Unreal Engine 5 degli episodi usciti su Nintendo DS.

Inutile precisare, forse, che si tratta di un remake amatoriale sviluppato da un modder che ha voluto donare ai videogiochi del 2010 una nuova vita con le potenzialità del performante motore di Epic.

Di solito questi progetti amatoriali non durano molto quando si tratta di Nintendo, come dimostra il porting PC di The Legend of Zelda: Link's Awakening in versione Game Boy che è stato rimosso dalla Casa di Kyoto in tempo record.

Quindi, prima che Nintendo e The Pokémon Company si accorgano di questo progetto, potete scaricarlo al volo (tramite DSOGaming).

ArcSin Jesse ha rilasciato una demo speciale del progetto, in cui viene riprodotto interamente il Castello di N. La zona è il quartier generale del Team Plasma in Pokémon Nero e Bianco, un piccolo assaggio di come potrebbe essere un intero remake di questo amatissimo titolo della saga.

Potete scaricarla qui se volete provarla, ma dovrete essere più veloce dello staff di Nintendo e The Pokémon Company.

Ma c'è anche un altra demo, sempre per PC in Unreal Engine 5, che stavolta ricrea la regione di Sinnoh. Anche in questo caso c'è un link per il download: ovvero questo.

La cosa interessante è che l'autore ha anche ricreato le meccaniche di gioco dei combattimenti, quindi potrete apprezzare queste demo su PC come delle esperienze complete (anche se durano poco).

Speriamo che questi progetti possano almeno far riflettere The Pokémon Company per i futuri progetti, visto che pare si prenderà del tempo ora per creare i prossimi videogiochi della saga principale.

