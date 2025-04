PlayStation vuole sapere cosa pensate di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 è attualmente osservata speciale non solo per i tanti appassionati in giro per il mondo, ma anche e soprattutto dalle sue dirette concorrenti, tra cui oggi sappiamo esserci PlayStation in testa.

Secondo quanto riportato da GoNintendo, sembra infatti che alcuni utenti selezionati abbiano ricevuto un invito a partecipare in un sondaggio ufficiale PlayStation, decisamente insolito rispetto a quelli a cui siamo stati precedentemente abituati.

Tra le tante domande proposte vediamo infatti un focus proprio sulle console Nintendo Switch 2 e anche relative al Nintendo Direct: Sony vuole infatti capire più da vicino cosa pensano i suoi fan più affezionati delle nuove console ibride.

Nei quesiti del sondaggio viene chiesto di indicare l'interesse per un eventuale acquisto, opinioni sul Nintendo Direct e le relative percezioni di Nintendo e PlayStation, cosa attrae maggiormente di Switch 2 e motivi principali per i quali vorreste acquistare la nuova console.

Chiaramente Nintendo Switch 2 è un osservato speciale non solo per quello che potrebbe essere l'impatto di una nuova console sul mercato, ma anche e soprattutto per i prezzi: i fan hanno protestato vocalmente in tutti i modi sul costo dei giochi, facendo capire alla casa di Kyoto di non aver affatto gradito i rincari.

Sappiamo infatti che ci saranno giochi che arriveranno a costare anche 90 euro in versione fisica: il primo di questi sarà Mario Kart World (anche se potete "risparmiare" con il bundle di Switch 2: tenete d'occhio Amazon per le prenotazioni), ma è chiaro che Nintendo vorrà sfruttare l'occasione per testare il terreno.

E anche Sony potrebbe restare in agguato: se dovesse constatare che non solo Nintendo Switch 2 venisse accolta con favore dal pubblico, ma che gli utenti sarebbero pronti a pagare i giochi anche 90 euro, ritengo sia un'ipotesi molto probabile che PlayStation potrebbe decidere di adeguarsi e aumentare nuovamente i prezzi in futuro.

Spero ovviamente che ciò non accada, ma il tempismo e l'interesse di Sony nei confronti del Nintendo Direct è sicuramente sospetto: al momento il sondaggio sembrerebbe disponibile solo su invito, ma vi terremo aggiornati se le cose dovessero cambiare.