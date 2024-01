PlayStation vuole conquistare un nuovo continente, o quasi

PS5 sta andando decisamente bene e Sony non dovrebbe preoccuparsi granché, almeno per ora, dell'andamento del suo ultimo hardware videoludico, ma ora vuole conquistare anche l'Africa.

Dopo tre anni dal lancio, in un percorso che abbiamo analizzato di recente guardando alle promesse fatte da Sony prima dell'arrivo di PS5 rispetto ad oggi, l'azienda nipponica continua ad investire e lo fa in nuovi continenti.

Come riporta CNBC, infatti, Sony ha investito una somma non divulgata in Carry1st, uno studio di videogiochi con sede a Città del Capo, in Sud Africa. L'accordo rappresenta un investimento strategico che vedrà le due società collaborare su una serie di opportunità commerciali.

Cordel Robbin-Coker, CEO e co-fondatore di Carry1st, ha affermato che i colloqui con il Sony Innovation Fund sono iniziati circa nove mesi fa, discutendo sul tema che l'Africa sia il prossimo grande mercato a poter supportare una crescita del gaming:

«Mentre grandi aziende come Sony, che hanno punti d'appoggio davvero forti nei mercati di primo e secondo livello, iniziano a pensare da dove arriveranno il prossimo miliardo di clienti e giocatori, la nostra proposta è che l'Africa è un mercato privilegiato per questo.»

Carry1st, fondata nel 2018, è specializzata nello sviluppo di giochi per dispositivi mobili basati principalmente su puzzle, e attualmente produce e ridimensiona giochi solo per altre aziende, come Activision, Riot Games e Supercell. Ma la società sta ora pianificando di sviluppare i propri titoli originali quest'anno, con lo sviluppo in corso di tre nuovi giochi.

L’investimento di Sony in Carry1st segna il primo impegno finanziario del suo nuovo fondo di venture capital africano, e vedremo nei prossimi anni che tipo di risultati potrà portare.

