PlayStation Store, offerte fino al 90% sulle perle indie: ecco le migliori

PlayStation Store ha deciso di festeggiare Halloween a modo suo, ovvero proponendo una nuova serie di offerte davvero interessanti per chi è alla ricerca di perle nascoste.

La nuova promozione è infatti totalmente dedicata ai PlayStation Indies, con offerte che possono arrivare fino al 90% su tantissimi dei titoli più amati su PS5 e PS4.

Come sempre si tratta di un'eccellente opportunità per aggiungere alla vostra raccolta diverse produzioni interessanti a piccoli costi (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Di seguito troverete una nostra selezione con le migliori offerte sui PlayStation Indies di PS Store, così da aiutarvi nella scelta:

PlayStation Indies: migliori sconti su PS Store

Broforce a 2,99€ - Sconto dell'80%

a 2,99€ - Sconto dell'80% Cities Skylines: Premium Edition 2 a 20,99€ - Sconto del 70%

a 20,99€ - Sconto del 70% Crysis Remastered a 8,99€ - Sconto del 70%

a 8,99€ - Sconto del 70% DC Justice League: Caos Cosmico a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% DreamWorks All-Star Kart Racing a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Dredge: Digital Deluxe Edition a 16,19€ - Sconto del 40%

a 16,19€ - Sconto del 40% Fallen Legion Revenants a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Frostpunk: Complete Collection a 11,24€ - Sconto del 75%

a 11,24€ - Sconto del 75% Hell Let Loose a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% I Am Bread a 3,24€ - Sconto del 75%

a 3,24€ - Sconto del 75% La-Mulana 1 & 2 Bundle a 13,99€ - Sconto del 60%

a 13,99€ - Sconto del 60% Limbo & Inside Bundle a 6,74€ - Sconto del 75%

a 6,74€ - Sconto del 75% Looney Tunes: Wacky World of Sports a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% Maneater Apex Edition a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Metal Slug 3 a 3,59€ - Sconto del 70%

a 3,59€ - Sconto del 70% Mortal Shell: Enhanced Edition a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Moving Out 2 a 11,99€ - Sconto del 60%

a 11,99€ - Sconto del 60% NHRA Championship Drag Racing Ultimate a 7,99€ - Sconto del 90%

a 7,99€ - Sconto del 90% Nickelodeon All-Star Brawl 2 Ultimate a 19,99€ - Sconto del 75%

a 19,99€ - Sconto del 75% Overcooked! All You Can Eat a 13,59€ - Sconto del 66%

a 13,59€ - Sconto del 66% Pepper Grinder a 9,89€ - Sconto del 34%

a 9,89€ - Sconto del 34% Prison Architect a 7,49€ - Sconto del 70%

a 7,49€ - Sconto del 70% Sifu a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% The Bookwalker: Thief of Tales a 7,49€ - Sconto del 50%

a 7,49€ - Sconto del 50% TMNT: Shredder's Revenge Ultimate Edition a 23,09€ - Sconto del 30%

a 23,09€ - Sconto del 30% Tropico 5 a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Warhammer 40K: Chaos Gate Daemonhunters a 22,49€ - Sconto del 50%

a 22,49€ - Sconto del 50% Worms Armaggedon: Anniversary Edition a 19,99€ - Sconto del 20%

La promozione dedicata agli indie PlayStation presenta attualmente oltre 1100 giochi in offerta, dunque la nostra non può che essere considerata come una selezione parziale: trovate tutti gli sconti al seguente indirizzo.

Le nuove offerte dureranno fino al 14 novembre: avete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che avete ancora una settimana di tempo per approfittare dei "Titoli imperdibili", qualora non lo abbiate già fatto.

Inoltre, oggi termineranno ufficialmente le offerte di Halloween, dato che in queste ore si svolgerà proprio la festa più spaventosa dell'anno: abbiamo riepilogato per voi tutti i migliori sconti "da paura".