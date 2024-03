PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è un capolavoro

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store è semplicemente imperdibile per tutti gli amanti dei roguelike: il negozio digitale di PlayStation ha infatti proposto uno sconto su uno dei migliori videogiochi mai realizzati negli ultimi anni.

Stiamo ovviamente parlando di Hades, il fenomeno di Supergiant Games che è riuscito a conquistare diversi premi di Gioco dell'Anno: un'impresa non facile nell'anno di The Last of Us Part II e che testimonia l'eccellente lavoro del team di sviluppo.

Advertisement

Hades è stato costruito proprio con l'idea di essere giocato e rigiocato più volte, rendendo la vostra stessa morte in battaglia parte dell'esperienza ludica e della narrazione: ad ogni run potrete scoprire nuovi segreti e avanzerete la storia, con una quantità di contenuti semplicemente impressionante.

Grazie alla nuova promozione settimanale di PlayStation Store, oggi potete approfittare di un generoso 50% di sconto sulla versione digitale di Hades (se preferite acquistarlo in edizione fisica, lo trovate su Amazon).

Questo significa che il capolavoro di Supergiant Games può essere vostro a soli 12,49€, contro i 24,99€ a cui viene regolarmente proposto: lo stesso PlayStation Store ci ricorda anche che la precedente offerta su questo titolo negli ultimi 30 giorni lo aveva scontato a 14,99€, rendendo questa promozione ancora più generosa del solito.

Come di consueto avrete però pochi giorni a disposizione per approfittare di questa occasione: lo sconto su Hades terminerà giovedì 21 marzo alle ore 00:59.

Trovate tutti i dettagli alla seguente pagina o direttamente sulla sezione dedicata a PlayStation Store nelle vostre console.

E se siete a caccia di ulteriori giochi da acquistare a piccoli prezzi, vi ricordiamo che nelle scorse ore PlayStation Store ha rinnovato anche le "Selezioni Essenziali", con sconti addirittura fino al 95%.

Inoltre, ricordiamo anche che resteranno disponibili per un'altra settimana i saldi "Divertimento Continuo": per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato i migliori giochi disponibili a meno di 10 euro l'uno da non lasciarvi scappare.