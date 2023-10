PlayStation Store, ecco i giochi più scaricati di settembre 2023

Sony ha svelato le ultime classifiche ufficiali di PlayStation Store, molto interessanti per scoprire l'andamento del mercato per i videogiochi digitali su PS5 e PS4, questa volta relative ai risultati ottenuti durante il mese di settembre.

Nonostante l'arrivo dello strabordante Baldur's Gate 3 su PS5, che attende con ansia un'edizione fisica prima o poi, non è il titolo di Larian Studios ad arrivare al primo posto sulla console di nuova generazione di PlayStation.

I videogiocatori europei e statunitensi hanno fatto vincere lo sport su tutte le piattaforme (tramite PlayStation Blog), con le classiche release annuali dei videogiochi sportivi più attesi.

Parliamo di e che, come potete vedere dalle classifiche di giochi più venduti su PS5 e PS4, hanno dominato.

PS5: giochi più scaricati di agosto 2023

EA SPORTS FC 24 Baldur’s Gate 3 NBA 2K24 The Crew Motorfest Mortal Kombat 1 Grand Theft Auto V PAYDAY 3 Cyberpunk 2077 Lies of P Hogwarts Legacy

PS4: giochi più scaricati di agosto 2023

EA SPORTS FC 24 Minecraft Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V The Crew Motorfest NBA 2K24 The Forest Need for Speed Heat Totally Accurate Battle Simulator Need for Speed Payback

Le nuove uscite sono balzate in cima alla lista PS5 di settembre per la regione degli Stati Uniti, con i titoli NBA 2K24, Baldur's Gate 3 e Mortal Kombat 1 che comprendono i primi 3. Per PS VR2, Crossfire: Sierra Squad ha preso d'assalto la lista in entrambe le regioni, passando da quarto al primo posto.

Anche Armored Core VI non è riuscito, come Baldur's Gate 3, a prendersi la vetta dei giochi più scaricati di agosto, come potete vedere dalla classifica del PlayStation Store.

Il quale si è aggiornato di recente con una feature davvero molto utile, mentre gli abbonati di PlayStation Plus ora hanno un bonus cinematografico niente male.