PlayStation Store si aggiorna con una feature molto utile

Nelle scorse ore è arrivata una novità molto interessante su PlayStation Store, che prende spunto da una feature già presente sullo store dei rivali di casa Xbox: adesso gli utenti possono scegliere di dare un voto da 1 a 5 stelle a un videogioco presente in catalogo.

Ovviamente, la possibilità di voto sarà disponibile soltanto per i titoli che avete effettivamente acquistato, limitando la possibilità di eventuali "review bombing" da parte di alcuni utenti.

Secondo quanto riportato da Game Rant, questa feature è stata introdotta su PlayStation Store senza alcun annuncio ufficiale, ma possiamo confermarvi che è effettivamente attiva già da adesso anche sul territorio italiano.

Basterà collegarsi al negozio digitale su PS5 (la trovate su Amazon) o PS4 e dirigervi a una qualunque pagina prodotto su PlayStation Store per poter vedere immediatamente una media dei voti lasciati dagli utenti.

Si tratta indubbiamente di una feature molto utile, in grado di aiutare subito i giocatori a capire se un determinato titolo possa valere o meno il loro tempo, anche se al momento non sembra esserci la differenza di poter fare commenti aggiuntivi.

Pur trattandosi di una feature nuova, sembra che molti utenti abbiano già iniziato a sfruttarla a dovere per votare fin da subito i loro videogiochi preferiti: sono infatti già disponibili migliaia di votazioni nelle singole pagine, anche se naturalmente potremo vedere soltanto la loro effettiva media.

Per il momento, pare che questa iniziativa sia disponibile soltanto accedendo tramite PS5 e PS4, mentre non sembra essere stata ancora abilitata — così come la possibilità di visualizzare i voti — nelle versioni su browser.

Dato che è stata introdotta a sorpresa, è però possibile che si tratti di una fase di test e che la sua implementazione avvenga gradualmente nel corso delle prossime giornate.

Insomma, un'iniziativa che appare maggiormente interessante in vista dei nuovi sconti settimanali: ora potrete scoprire più facilmente i titoli da tenere in considerazione.

E lo stesso discorso sarà naturalmente valido per i giochi gratis riscattabili su PlayStation Plus: proprio nella scorsa giornata è stata ufficializzata la line-up di ottobre.