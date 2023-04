Saldi di Maggio su PlayStation Store: i migliori giochi sotto i 10 euro

Nei giorni scorsi, PlayStation Store ha deciso di salutare l'addio ad aprile e l'arrivo del prossimo mese lanciando i Saldi di maggio, come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia dedicata.

Le promozioni coinvolgono parecchi nomi, sia tra quelli più altisonanti (e in alcuni casi recenti), sia tra qualche chicca che magari vi è sempre rimasta arretrata e avete intenzione di recuperare.

Se è questo il vostro caso, abbiamo deciso di scorrazzare per i giochi attualmente in offerta per segnalarvi quelli che sono i migliori a meno di 10 euro. In caso non vogliate spendere troppo e foste in cerca di un gioco con cui trascorrere questo weekend del 1 maggio, insomma, le proposte non dovrebbero mancare.

Se avete bisogno di acquistare credito da spendere su PlayStation Store, vi segnaliamo che potete trovarlo su Instant Gaming.

Sconti di maggio PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 10 euro

The Last of Us Remastered a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Until Dawn a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Battlefield V a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ The Crew 2 a 9,99€ anziché 49,99€

a 9,99€ anziché 49,99€ Canis Canem Edit a 8,99€ anziché 14,99€

a 8,99€ anziché 14,99€ Assetto Corsa a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Overcooked! 2 a 6,24€ anziché 24,99€

a 6,24€ anziché 24,99€ Steep a 5,99€ anziché 19,99€

a 5,99€ anziché 19,99€ Road 96 a 6,99€ anziché 19,99€

a 6,99€ anziché 19,99€ Borderlands: The Handsome Collection a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Fallout 4 GOTY a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Dragon Age Inquisition GOTY a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ InFamous Second Son a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Mass Effect Andromeda a 6,99€ anziché 19,99€

a 6,99€ anziché 19,99€ XCOM 2 Digital Deluxe a 6,49€ anziché 64,99€

a 6,49€ anziché 64,99€ Blair Witch a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ Haven a 9,99€ anziché 24,99€

a 9,99€ anziché 24,99€ Salt and Sacrifice a 7,99€ anziché 15,99€

a 7,99€ anziché 15,99€ Max Payne a 8,99€ anziché 14,99€

a 8,99€ anziché 14,99€ Wolfenstein Youngblood a 5,99€ anziché 19,99€

a 5,99€ anziché 19,99€ Wolfenstein II a 8,99€ anziché 59,99€

a 8,99€ anziché 59,99€ Journey a 7,49€ anziché 14,99€

a 7,49€ anziché 14,99€ Metro Redux a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Darksiders Genesis a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ BioShock Remastered a 7,99€ anziché 19,99€

a 7,99€ anziché 19,99€ Sherlock Holmes: Crimes and Punishments a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ Empire of Sin a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Darksiders II Deathinitive Edition a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Night in the Woods a 9,99€ anziché 19,99€

Le promozioni, ricordiamo, coinvolgono offerte fino al 90% e potete verificare a questo indirizzo i nomi di tutti i giochi in offerta.