PlayStation Portal torna disponibile: addio ai bagarini

PlayStation Portal si è rivelata almeno per il momento un grande successo, tanto che la stravagante proposta portatile di PlayStation è andata rapidamente soldout in tutto il mondo. Negli USA, però, Sony ha aggiornato la disponibilità con nuove scorte dell'hardware.

Sony aveva già effettivamente rassicurato i fan sulla rinnovata disponibilità di PlayStation Portal, invitando a non cedere alle offerte dei bagarini.

Advertisement

I quali, ovviamente, hanno approfittato fin da subito della situazione piazzando le poche copie dell'hardware disponibili a dei prezzi elevatissimi.

L'acquisto di PlayStation Portal potrebbe tornare presto a dinamiche normali, sicuramente già negli USA, dove la periferica è di nuovo disponibili.

Walmart, la nota catena di negozi statunitense, sta infatti vendendo PlayStation Portal al suo prezzo di listino, ovvero $199 (tramite VGC).

Al momento non è noto quando la periferica verrà resa nuovamente disponibile per l'acquisto in tutto il mondo, ma è lecito pensare che Sony stia lavorando duramente per soddisfare la richiesta che è ancora elevatissima.

Intanto, sul sito PlayStation Direct di Sony rimane la classica dicitura in cui l'azienda chiede di «controllare all'inizio di dicembre per maggiori dettagli sulla disponibilità in magazzino.».

Nel frattempo potete ingannare l'attesa facendovi una vostra idea sulla discussa PlayStation Portal, che di recente abbiamo esaminato con attenzione.

Nella nostra recensione, infatti, vi abbiamo detto che «PlayStation Portal fa in modo davvero eccellente il suo lavoro. Il design tutt'altro che accattivante (ma qui dipende dai gusti) trova ragion d'essere nel fatto che la handheld sia molto familiare una volta tenuta tra le mani. La possibilità di portare con sé i pregi di DualSense, tra vibrazioni e grilletti, si sposa a un ottimo display che rende giustizia ai titoli che giocherete.»

La speranza è che la disponibilità di PlayStation Portal possa aumentare anche in Italia. Nel dubbio vi consigliamo di tenere d'occhio store come Amazon, dove la potete trovare al miglior prezzo.