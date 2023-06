PlayStation Plus, un errore sta "bloccando" molti giocatori

Da alcuni giorni sono disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium offerti a giugno, sebbene i giocatori abbiano ora sollevato un problema apparentemente piuttosto fastidioso.

PS Plus Extra e Premium (trovate gift card su Amazon) consentono agli utenti di accedere a un catalogo di titoli gratuiti in continua espansione.

Advertisement

Nonostante la line-up permetta ora di mettere mano ad alcuni titoli di spessore, c'è ora un bug che sta creando non grattacapi ai possessori di un abbonamento.

Come riportato anche da GamingBible, alcuni abbonati a PlayStation Plus sono stati "bloccati" dal giocare ai loro giochi su PS4.

In molti hanno condiviso la loro frustrazione su Reddit e si sono chiesti se questo problema fosse capitato anche ad altri.

«Tutti i giochi PS Plus che ho scaricato sono bloccati. L'unico gioco gratuito che ho è sbloccato e posso ancora giocarci. Non so cosa ci sia di sbagliato», spiega un giocatore.

E ancora: «Qualcuno può dirmi cosa c'è che non va? Ogni volta che clicco sui giochi, mi dice come attivare la mia PS4 come console principale e che non riesce a connettersi al server per verificare la licenza».

Gran parte dell'utenza nel thread Reddit ha riscontrato lo stesso problema, indicando che si tratta di un errore da parte di Sony.

«Ho avuto lo stesso problema ieri e ho provato diverse cose per risolverlo. L'unica cosa che ha funzionato temporaneamente è stata usare l'internet del mio telefono per ripristinare la licenza del gioco», ha risposto un altro giocatore. «Ho detto temporaneamente perché dopo 30-60 minuti di gioco il sistema mi ha detto di verificare di nuovo la licenza».

Diversi utenti hanno suggerito di rinnovare la licenza dalle impostazioni, di avviare la console in modalità provvisoria per ricomporre i dati o semplicemente di eseguire un test della connessione di rete.

Sembra però che nessuno di questi suggerimenti abbia funzionato in maniera definitiva, quindi pare bisognerà aspettare pazientemente che il problema venga corretto da Sony stessa.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi un'offerta molto interessante su PlayStation Store: grazie ai Days of Play, potete acquistare PS Plus a prezzi molto speciali.

Nelle scorse ore è arrivato un altro omaggio molto interessante per gli utenti iscritti a Premium: Hogwarts Legacy è disponibile gratis in prova, sebbene la demo esclusiva durerà pochi minuti.