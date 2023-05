PlayStation Plus Premium, disponibile da ora il primo gioco gratis in prova di maggio

Da questo momento è ufficialmente disponibile una sorpresa per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium: nelle scorse ore è stato infatti reso disponibile un nuovo gioco gratis in prova, già scaricabile su PS5 e PS4.

Si tratta di una piccola perla indie: stiamo parlando di Carrion, un horror al contrario pubblicato da Devolver Digital in cui interpreterete una creatura sconosciuta, pronta a consumare e punire tutti gli umani che l'hanno imprigionata.

Uno dei grandi vantaggi offerti da PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) è la possibilità di poter provare versioni di prova esclusive dei videogiochi più apprezzati: come segnalato da TrueTrophies, la demo di Carrion è stata rilasciata a sorpresa proprio pochi istanti fa.

Potete provare questa folle e spaventosa avventura per la prima ora di gioco: si tratta del titolo numero 53 scaricabile tramite il servizio in abbonamento, curiosamente reso disponibile proprio dopo un'altra amatissima produzione di Devolver.

L'offerta di PlayStation Plus Premium rappresenta un'ottima occasione per provarlo con mano senza dover spendere neanche un centesimo in più: Carrion è stato finalmente rilasciato su console PlayStation lo scorso 27 aprile, dopo un lancio iniziale sulle altre piattaforme di gioco avvenuto ormai quasi 3 anni fa.

Per scaricare la demo esclusiva non dovrete fare altro che dirigervi nell'apposito catalogo di giochi in prova direttamente dall'app PS Plus presente su console. In alternativa, potrete scaricarlo anche via web al seguente indirizzo.

La prova vi permetterà anche di sbloccare alcuni trofei durante la prima ora di gioco, rivelandosi un'ottima occasione anche per chi ama sbloccare gli obiettivi: non possiamo dunque che consigliarvi di provarlo il prima possibile.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare i nuovi giochi gratuiti offerti nel piano Essential, rilasciati ufficialmente proprio nella scorsa giornata.

Tra pochissimi giorni sarà inoltre rimossa ufficialmente la PlayStation Plus Collection: se non l'avete ancora fatto e possedete PS5, riscattate immediatamente questi 19 giochi gratuiti.