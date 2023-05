PlayStation Plus non convince: utenti in calo dell'11% da aprile

Nonostante i numeri per gli incassi di PlayStation Plus abbiano dimostrato di essere in crescita, sembra proprio che negli ultimi mesi il servizio in abbonamento abbia dovuto affrontare un problema con l'effettivo coinvolgimento degli utenti, poco convinti dalle nuove offerte di giochi gratuiti.

Ricordiamo che grazie a PS Plus Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) gli utenti iscritti possono riscattare ogni mese nuovi giochi gratuiti, che possono essere scaricati e giocati per sempre — a patto, naturalmente, di restare iscritti al servizio.

Negli ultimi mesi avevamo sottolineato un netto calo di abbonati per il servizio in abbonamento, arrivato in seguito al rilancio in più piani: tuttavia, nelle scorse settimane la situazione sembra essersi risollevata, al punto che PlayStation Plus è nuovamente vicino al suo record storico.

Eppure, gli ultimi giochi gratuiti pare non abbiano soddisfatto pienamente il pubblico: i dati riportati da TrueTrophies sottolineano infatti un calo dell'11% dei giocatori rispetto al mese di aprile.

Un'indicazione sicuramente preoccupante, se consideriamo che proprio ad aprile era già stato notato un ulteriore calo del 25% rispetto al mese precedente: evidentemente, nessuno dei titoli gratuiti riscattabili è riuscito ad attirare lo stesso interesse di Battlefield 2042, il vero punto di forza di marzo.

Analizzando tutti i dati relativi alle ultime settimane, TrueTrophies ha notato che il gioco più popolare della nuova line-up è Chivalry 2, che raggiunto il 22.8% dei giocatori. Numeri che comunque non sono estremamente positivi, se si considera che Sackboy Una Grande Avventura — offerto lo scorso mese — è ancora al secondo posto con il 22.4% delle preferenze.

Meet Your Maker continua invece a essere il terzo gioco gratis più giocato delle ultime settimane, con il 18.5% di utenti: se due su tre gradini del podio sono occupati da produzioni regalate lo scorso mese, probabilmente qualcosa non è andato per il verso giusto.

La classifica prosegue infatti con GRID Legends, con il 14.5% di utenti, mentre a chiudere la graduatoria troviamo Tails of Iron con il 12.1% e Descenders, con il solo 9.5%. Eppure, quest'ultimo titolo ha comunque ottenuto un risultato più che positivo, dato che in sole 24 ore ha potuto raggiungere un milione di utenti in più.

Nonostante PlayStation Plus continui dunque a essere un servizio popolarissimo tra gli utenti, l'impressione è che per i prossimi mesi serva offrire qualcosa in più per riuscire a convincere i fan a restare abbonati. Soprattutto se Sony ha davvero intenzione di eguagliare i risultati ottenuti nei precedenti anni.