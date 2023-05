PlayStation Plus, un gioco gratis di maggio è già un trionfo: oltre 1 milione di giocatori in 24 ore

PlayStation Plus Essential si è già confermato ancora una volta uno dei principali punti di forza disponibili su console PS5 e PS4, grazie alle proposte di giochi gratuiti mensili tutti da scoprire.

L'inclusione nel servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) rappresenta un'ottima occasione per gli sviluppatori di terze parti per rivitalizzare i loro titoli, facendoli così scoprire a tantissimi utenti.

Un chiaro esempio del potenziale di PlayStation Plus lo avevamo già osservato nel mese di marzo con Battlefield 2042, che dopo un lancio decisamente controverso era riuscito a guadagnare quasi il 600% di giocatori in più.

E l'effetto sembra essersi ripetuto anche con Descenders, una delle produzioni offerta questo mese con PS Plus — trovate il link per riscattarlo nella nostra news dedicata.

Push Square segnala infatti l'entusiasmo di Mike Rose, company director dello studio di sviluppo di Descenders: il videogioco di No More Robots ha infatti già ottenuto oltre 1 milione di giocatori in sole 24 ore dall'arrivo su Plus Essential.

We've had more than 1 million new people pick up Descenders in the last 24 hours <3 — Mike Rose (@RaveofRavendale) May 3, 2023

Un dato sicuramente molto significativo, se consideriamo che Descenders era in realtà già disponibile su PS Plus Extra: il catalogo di giochi include però molti altri titoli contro cui competere e che tendono a essere rimossi dopo qualche mese — come dimostrato dal clamoroso caso di Marvel's Spider-Man.

È dunque evidente che PlayStation Plus Essential continua ad essere ancora oggi il più grande punto di forza del servizio in abbonamento, dato che i titoli riscattati rimangono permanentemente in possesso degli utenti — a patto di continuare a pagare il servizio, si intende.

A questo punto è probabile che anche GRID Legends e Chivalry 2 — gli altri proposti questo mese — abbiano riscontrato una notevole crescita di utenti, anche se al momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale al riguardo.

Restando in tema di giochi gratis da riscattare, non dimenticatevi che dal prossimo 9 maggio sarà ufficialmente rimossa la PS Plus Collection con 19 giochi gratis: se li riscatterete in tempo, potrete continuare a giocarci con il servizio in abbonamento.