PlayStation ora ha la sua... pasta (con cui potreste vincere una PS5)

Ci sono poche cose che gli italiani amano quanto la pasta – e questo è valido, ovviamente, anche per i videogiocatori. Immaginiamo lo sappia molto bene Sony Interactive Entertainment Italia, che ha stretto una partnership con Pasta Garofalo per lanciare una iniziativa sicuramente curiosa: un formato di pasta in edizione limitata dedicato al mondo PlayStation.

Garofalo, storico marchio fondato a Gragnano (Napoli) nel 1789, ha così sposato l'idea di Sony per l'iniziativa #PlayYourPasta, con il formato della pasta che riprende le iconiche forme del marchio PlayStation. Ad accompagnare il prodotto troviamo anche una speciale confezione, che probabilmente attirerà gli occhi di chi ama collezionare ogni tipo di curiosità a tema videoludico.

Quello proposto in collaborazione con Garofalo è «un formato tutto da scoprire, perfetto per trasformare i pranzi e le cene in famiglia e con gli amici in piacevoli momenti di gioco e spensieratezza» ci spiega SIE Italia, nel comunicato stampa che accompagna il lancio dell'iniziativa.

Attenzione, però, perché oltre a permettervi di sbizzarrirvi con dei primi piatti piuttosto originali, l'iniziativa consente dal 21 giugno di provare a vincere anche dei premi a tema PlayStation.

Come spiegato da Sony, visitando il sito web ufficiale a questo link potreste rispondere a dei quiz a tema pasta e a tema videogiochi. Partecipando, c'è la possibilità di concorrere per l'estrazione finale di una PS5, oltre che per una fornitura annuale di Pasta Garofalo da 20 kg.

Ad accompagnare l'iniziativa c'è anche quella dedicata ai social e ai creator:

«Per avere maggiori possibilità di essere estratti, ci si potrà trasformare in creator e partecipare al Contest Instagram #PlayYourPasta. Basterà scattare una foto che metta insieme il mondo di Pasta Garofalo e PlayStation®, caricarla sul proprio feed e renderla pubblica unitamente all’hashtag #PlayYourPasta, #pastagarofalo e taggando @pastagarofaloit @playstationit».

Se intendete partecipare alle estrazioni non possiamo che augurarvi buona fortuna. Intanto, l'orario è quello giusto: ne approfittiamo per augurarvi anche buon appetito!